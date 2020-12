TIMO TOLKKI`S INFINITE VISIONS: ecco ''Infinite Visions''

9 Con tutto il bene che voglio a timo x ciò che ha fatto con gli strato e x le emozioni che mi ha regalato devo dire purtroppo che non ci siamo... 8 Non è proprio musica invecchiata male, nel senso che ci sono (ancora) band che fanno uscire power ancora di ottima qualità, dagli skeletoon, ai majestica, ai thaurorod, i primi che mi vengono in mente, ma anche gli ultimi stratovarius sono di un altro livello... 7 Abominevole. E non è ancora uscita..Abominevole. 6 Musica invecchiata malissimo, alla faccia 5 Mah.... voce che proprio non riesco a digerire, priva di colore, sprecisa... segersbol era tutt'altra roba, per non parlare di kotipelto, possibile che in tutta la scandinavia non ce ne sia uno migliore? suvvia... Per il pezzo, carino ma nulla di più, non mi piace nemmeno l'assolo... tolkki che non si vede mai... boh... Se è il prezzo per "rivederlo in giro", lo pago, ma non sono questi i pezzi e soprattutto il cantante per "rinverdire" i fasti che furono... 4 Destiny era del 97, perché rifarla male oggi? Voce pessima e mixaggio degno di uno scantinato 3 Canzone imbarazzate.....per primo il cantante..... 2 Il pezzo non è brutto, ma Tokko di legno non si vede nemmeno nell'assolo. 1 ma timo fa parte del gruppo??...lo si e' visto solo per 5 secondi...comunque le previsioni future sono buonine vediamo il resto...buon natale