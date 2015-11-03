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MARILLION
An Hour Before It`s Dark

04/03/22
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What If... [Physical]

04/03/22
AERIALIS
Dear Silence

04/03/22
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Past...Present...No Future Pt. 2 (EP)

04/03/22
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04/03/22
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04/03/22
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04/03/22
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04/03/22
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04/03/22
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Nova

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01/03/22
CELESTE + CONJURER
TUNNEL CLUB - MILANO

04/03/22
REVENGE (CAN) + MISÞYRMING + EMBRACE OF THORNS + ULTRA SILVAM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

04/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
ZIGGY CLUB - TORINO

12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
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15/03/22
SABATON + THE HU + LORDI (RINVIATO)
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18/03/22
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18/03/22
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CSO PEDRO - PADOVA

18/03/22
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19/03/22
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FREAK OUT - BOLOGNA
SLAEGT: pubblicato il video di ''Kiss From a Knife''
28/02/2022 - 18:39 (40 letture)

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