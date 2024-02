FIRENZE ROCKS: headliner gli Avenged Sevenfold

21/02/2024 - 08:21 (142 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 @Robi. Noooo loro vogliono i soliti quattro gruppi anni 80 come headliner, non si schiodano da li. Tutto ciò che viene dagli anni duemila è sterco per loro. 6 Per chi parla di gruppo ripiego, gruppo spalla del gruppo spalla a che anno è rimasto?? 2002?? Sono semplicemente musicisti pazzeschi con una capacità compositiva di livello superiore e questo è un dato di fatto…possano piacere o meno…guardate anche i grandi fest all’estero…sempre headliner…quindi altroché ripiego e gruppo del cazzo…provate invece ad ascoltarli 5 Bello vedere come viene denigrato anche questo gruppo che in America viene considerato top. Come dico sempre il metallaro medio italiano o ascolta i soliti gruppi anni ottanta o per sentirsi fighi ti tirano fuori le due band che conosco solamente loro e i loro cugini. 4 Ah beh, con tutto il rispetto per i fan, vuol dire che non c\'era nessun altro gruppo disponibile. Quando erano nei festival usavo il tempo che suonavano per mangiare o bere 3 Gli vidi di spalla a ozzy. Mi chiedo, ma qui in zona sono cosi famosi da aprire un\'arena? Se chiedo alla mia ciurma chi sono, massimo gli conoscono per sentito dire. 2 nn credo che grideranno \"al miracolo\".... 1 Una volta sarebbero stati il dodicesimo gruppo in scaletta.....