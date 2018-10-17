VLTIMAS: ascolta ''Invictus'' dal nuovo disco ''Epic''

23/02/24
TRAVELER
Prequel to Madness
23/02/24
CATHUBODUA
Interbellum
23/02/24
AUSTRIAN DEATH MACHINE
Quad Brutal
23/02/24
PYRA
Those Who Dwell in the Fire
23/02/24
SOCIAL DISORDER
Time to Rise - Album Cover
23/02/24
STYGIAN CROWN
Funeral for a King
23/02/24
MONKEY3
Welcome To The Machine
23/02/24
SKUGGOR
Whispers of Ancient Spells
23/02/24
NEMEDIAN CHRONICLES
The Savage Sword
23/02/24
HAND OF KALLIACH
Corryvreckan
22/02/24
KNOCKED LOOSE + DEAFHEAVEN + HEADBUSSA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\\\'ADDA (MI)
22/02/24
KNOCKED LOOSE
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
22/02/24
TREVES BLUES BAND
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
22/02/24
BILLY COBHAM
BLUE NOTE, VIA PIETRO BORSIERI, 37 - MILANO
23/02/24
DAVID ELLEFSON + TBA
BORDERLINE CLUB - PISA
23/02/24
APPINO
THE CAGE, VIA DEL VECCHIO LAZZERETTO 20 – LIVORNO
23/02/24
GENUS ORDINIS DEI + GUESTS
SKULLS CLUB - SAN MARINO
23/02/24
VULTUR + ASCIA + KRE\'U
CUEVAROCK LIVE, STRADA EX PROVINCIALE QUARTUCCIU-GANNI - QUARTUCCIU (CA)
23/02/24
STEF BURNS WITH MR FEEDBACK
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
23/02/24
ROME IN MONOCHROME + GHOSTHEART NEBULA + FOR MY DEMONS
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA