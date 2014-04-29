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26/04/24
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Zenith

26/04/24
PESTILENCE
Levels of Perception

CONCERTI

21/04/24
GOATBURNER + ACROSS THE SWARM
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA

21/04/24
FRANCIS BLVCK + LOSING BREATH + MONDAY PROOF + T.F.V
FINE DI MONDO, VIA ROBERT BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

21/04/24
PUNK IS (NOT) DEAD VOL. 2
FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

21/04/24
JOLIE HOLLAND + ANDREA VAN CLEEF
TEATRO LINGUAGGICREATIVI, VIA EUGENIO VILLORESI 26 - MILANO

21/04/24
FATAL MINI FEST
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29 - BOLOGNA

23/04/24
CRYPTA + NAKKEKNAEKKER + PLAGUEMACE
LEGEND CLUB - MILANO

23/04/24
WILL HUNT
TEATRO COMUNALE, PIAZZA CASTELLO - MEDOLE (MN)

23/04/24
ALAIN JOHANNES + THE DEVILS & ANANDA MIDA
ARCI BELLEZZA - MILANO

23/04/24
ALAIN JOHANNES + THE DEVILS + ANANDA MIDA feat. CONNY OCHS
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

24/04/24
MARDUK + ORIGIN + DOODSWENS
REVOLVER, SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA)
BROTHER FIRETRIBE: disponibile il singolo ''Are You Ready?''
21/04/2024 - 12:00 (45 letture)

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23/06/2014
Intervista
BROTHER FIRETRIBE
Supergruppo? No, supereroi!
 
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