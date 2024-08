THE OFFSPRING: ascolta la nuova ''Light It Up''

05/08/2024



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 Gran bel pezzo che riporta agli anni \'90, molto meglio di Make It All Right. Attendo con ansia il concerto del 21... 4 Questo pezzo mi ricorda il periodo 95/96 sempre piaciuti 3 Mi sono sempre piaciuti un casino 2 ottimo pezzo! 1 \\m/ Il frangente che va da 1:25 a 1:58 poi non me l\'aspettavo ed è bellissimo, molto revival dei tempi d\'oro... La speranza è sempre la medesima, che il maggior numero di tracce possibili siano su questo stile. Questa viaggia che è una bellezza!\\m/ Il frangente che va da 1:25 a 1:58 poi non me l\'aspettavo ed è bellissimo, molto revival dei tempi d\'oro... La speranza è sempre la medesima, che il maggior numero di tracce possibili siano su questo stile.