WOLFHEART: disponibile un nuovo singolo

23/08/24
KNIFE
Live Leather Hounds
23/08/24
FLESHGOD APOCALYPSE
Opera
23/08/24
WARLORD
From The Ashes To The Archives – The Hot Pursuit Continues
23/08/24
SPECTRAL WOUND
Songs of Blood and Mire
23/08/24
KINGCROW
Hopium
23/08/24
PARALYDIUM
Universe Calls
23/08/24
STEVE CROPPER AND THE MIDNIGHT HOUR
Friendlytown
23/08/24
NILE
The Underworld Awaits Us All
23/08/24
MIKE TRAMPA
Songs Of White Lion – Vol. II
23/08/24
SILVERA
World Behind Doors
17/08/24
FRANTIC FEST (DAY 3)
TIKITAKA VILLAGE, RISTORANTE AGLI AMICI 2 - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
17/08/24
PIGNOLETTO FEST
KINDERGARTEN - MODENA
17/08/24
VISION DIVINE
ROCK METAL FEST, VIA TARANTO 65 - PULSANO (TA)
17/08/24
WOLFMOTHER
ARENA FENICIA - SANT’ANTIOCO (SU)
17/08/24
SLEAFORD MODS + BIG SPECIAL
CINZELLA FESTIVAL, CAPANNONE EX MONTECATINI - BRINDISI
17/08/24
500 HORSE POWER
LIVE DRINK - FOOD & GOOD MUSIC, VIA AQUILEIA 198 - JESOLO (VE)
17/08/24
THREE SECOND KISS + GOTHO + THE INFRAMEN
MUSICA SOTTOLIO FEST, EX MERCATO DEL PESCE – TAURIANOVA (RC)
17/08/24
PINO SCOTTO
FOOD ROCK FESTIVAL, LA ROTONDA DI ARDENZA, VIALE ITALIA - LIVORNO
18/08/24
MARLENE KUNTZ
FRANTIC FEST - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
19/08/24
AMON AMARTH + INSOMNIUM + KANONENFIEBER
ARENA ALPE ANDRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)