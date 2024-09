DAVID GILMOUR: la clip della titletrack di ''Luck and Strange''

13/09/2024 - 09:59 (184 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 7 Daccordo su tutto, su wright, sull pezzo che non è niente di che, sul falsetto decisamente brutto, e soprattutto sul tocco.... ha sempre qualcosa di magico. 6 Sì concordo anche su questo 5 @testamatta: grazie al…piffero. Sembra una variazione di quello di Confortably Numb. O quanto meno me lo ricorda. Alla fine il suo migliore probabilmente resta quello del ‘78 4 ...quanto manca. 3 Concordo. Quello che dici vale un po\' per tutta la sua produzione solista che, complessivamente, è sempre stata tendenzialmente soporifera pur presentando comunque delle belle canzoni. E\' chiaro, come giustamente dici tu, che anche nella peggior canzone il suo assolo finale finale ne sposta il giudizio perché non si può rimanere indifferenti se si ha un minimo di cuore. Su questo CD per ora il mio preferito è quello su Scattered. 2 Richard Wright... 1 Comprato non appena ha aperto il negozio. Ammetto che le canzoni non mi sembrano niente di speciale. Ma ogni volta che se ne esce con un assolo resto travolto. Anche questa canzone. Il falsetto non mi piace per niente, ma è sempre bello rivedere Rick Wright e l\'amalgama chitarra/tastiere è un\'emozione non da poco. E se alla batteria ci fosse stato Mason praticamente avevamo gli ultimi Pink Floyd (Gilmour senza strato?!?!?)