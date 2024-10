THE CURE: online la nuova ''A Fragile Thing''

10/10/2024 - 08:05 (99 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Trovo che sia un brano stupendo! Testo e musica di altissimo livello, non sono un gran conoscitore dei The Cure, ma questo brano mi ha davvero preso! 2 Tribute band dei cure. Un solo membro della formazione origine1!1!1! Chissà perché questo delirio vale solo per le formazioni metal 1 Tanta tantissima classe! Giri di basso con saliscendi ipnotici, ritmica articolata, arpeggi di chitarra psichedelici di cui le tastiere ben dilatano i confini, 2 note 2 di pianoforte e la voce struggente di Smith che mette in note una poesia...melodie inconsuete ma estremamente efficaci nel portare a compimento il loro scopo emotivo. A me è piaciuta un sacco, tanto quanto lo spiazzante singolo precedente. Non hanno perso un briciolo di personalità! Acquisto obbligato