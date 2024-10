MOTHER OF GRAVES: ascolta il nuovo album ''The Periapt Of Absence''

18/10/2024 - 09:49 (50 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Ah bè,su questo ci puoi scommettere..ormai... 2 Dipende dal concetto di \"interessante\", arriva il primo riff di \"Gallows\" più arpeggi in Sol minore e bum, hanno ri-scritto per l\'ennesima volta \"The Cry of Silence\" dei Draconian. Tutto formalmente impeccabile, ma ricerca sonora 0 e cliché Medieval English à go-go. Ormai è ufficiale, anche il gothic/doom è sovraffollato di scimmiottatori. 1 Può essere interessante.