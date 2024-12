BIOHAZARD: in studio per il nuovo album

16/12/2024 - 09:51 (116 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 3 @Rain: Del resto il fondatore, Serafino Perugino, già da decenni diceva che aveva interesse in altri sottogeneri (metal estremo, per esempio), ma ribadiva che \"Froniters Records non si occupa di loro\", tempo 5 anni e si spartiranno il catalogo con altre etichette. Piuttosto ho un cattivo presentimento al fatto di come suoneranno i dischi prodotti da questa sotto-etichetta... 2 Amo questo gruppo e ho tutti i loro album fino al 2004 e per me almeno fino a New World Disorder non hanno sbagliato un disco! Dopo Kill or be killed li ho persi di vista quindi il loro ultimo fino ad oggi non l\'ho mai ascoltato... Spero in un deciso ritorno alla formula NYHC condito da Rap Metal poi chissà... Stavo per scrivere che speravo di vederli con la Reigning Phoenix ma leggo che la Frontiers Records da sempre dedita al Rock e al Metal melodico avrebbe fondata una sub label apposita e la cosa mi incuriosisce... infine sempre bello risentire Punishment! 1 Non so cosa aspettarmi, tuttavia sono curioso. Certo riascoltare Punishment fa nostalgia. Sono passati oltre 30 anni e a quei tempi erano una delle migliori band in circolazione.