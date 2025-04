SODOM: dettagli e singolo del nuovo album ''The Arsonist''

09/04/2025 - 12:00 (253 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 8 Pezzo che parte bene poi si perde un po\', anche a me ricorda gli Slayer, non mi piacciono le parti con la voce più roca e l\'assolo è scarso. 7 Lo scheletro che consola il soldato che vuole dire? che le guerre sono colpa dei politici e i soldati sono solo vittime? e knarrenheinz c\'è lo dobbiamo sempre vedere nelle nuvole? non può resuscitare come Eddie? 6 Non mi piace! Sembra un pezzo degli Slayer 5 Song un po piatta un po monotona ... boh 4 ma video clip tradizionali ne fanno ancora? Parlo in generale non di metal. I lyric video sono una poverata totale. 3 Pezzo che al primo ascolto non mi dice nulla... vedremo 2 Pezzo tipo Blood On Your Lips, In War And Pieces, My Final Bullet però non apre il disco. Vedremo. 1 senza infamia e senza lode, non mi sembra ne meglio ne peggio di una Stigmatized