DON AIREY: tutti i dettagli e il primo singolo dal nuovo ''Pushed to the Edge''

20/01/2025 - 10:39 (145 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 3 comunque e\' un bel rock tirato..ottimo mcbride..e don qualcosa di lord c\'e\',,sentiamo tutto ma il parere e\' positivo.. 2 Mah...più che Judas Priest e Black Sabbath nei quali non è mai stato in line up. io avrei citato Rainbow, Gary Moore, MSG, Ozzy e i Colosseum II. La canzone è un bell\'hard rock alla Rainbow/Purple (ma va?!?) in cui le strofe sono assai meglio del bridge e del ritornello. Musicista straordinario. 1 Pezzo che ricorda le atmosfere dei DP...molto bello. Questo signore ha suonato praticamente con i più grandi nomi e per quanto mi riguarda avrà sempre il mio rispetto,che tastierista immenso!