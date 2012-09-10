DON AIREY: l'audio del singolo ''Moon Rising'' dal nuovo album

28/02/25
WANTON ATTACK
Brinnande Jord
28/02/25
ENEMY INSIDE
Venom
28/02/25
CELESTIAL SCOURGE
Observers of the Inevitable
28/02/25
CLOAKROOM
Last Leg of the Human Table
28/02/25
VACUOUS
In His Blood
28/02/25
HEAVEN`S REIGN
Northern Lights
28/02/25
LIGHT DWELLER
The Subjugate
28/02/25
GRAVE INFESTATION
Carnage Gathers
28/02/25
YEAR OF THE COBRA
Year Of The Cobra
28/02/25
SEPULCHRAL CURSE
Crimson Moon Evocations
27/02/25
TRIBULATION + LIVGONE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
27/02/25
PLANET OF ZEUS + BOTTOMLESS
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO
27/02/25
TOM MEIGHAN
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
27/02/25
RICK WAKEMAN
TEATRO COMUNALE - THIENE (VI)
28/02/25
LAIBACH
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA
28/02/25
TOM MEIGHAN
NEW AGE CLUB, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)
28/02/25
RICK WAKEMAN
TEATRO COMUNALE TIRINNANZI - LEGNANO (MI)
28/02/25
FRANCO MUSSIDA
ARCI TAMBOURINE, VIA CARLO TENCA 16 - SEREGNO (MB)
28/02/25
IL SEGNO DEL COMANDO + DEPTH VIBRATION + METAPHORIC MIND
SANTOMATO LIVE CLUB, VIA MONTALESE 25/A - PISTOIA
01/03/25
NARGAROTH + ADVERSAM + BLACK RAPTUS + DEMONIUM ASCENSION
CHIESA SCONSACRATA DI PINEROLO, VIA SAN GIUSEPPE 50 – PINEROLO (TO)