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31/01/25
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
Give Us the Moon

31/01/25
G3
Reunion Live [Live Album]

31/01/25
ALL THAT REMAINS
Antifragile

31/01/25
THE HELLACOPTERS
Overdriver

31/01/25
PENTAGRAM
Lightning in a Bottle

31/01/25
ZERO ABSOLU
La Soignée

31/01/25
REVENGE (CAN)
Violation.Strife.Abominate

31/01/25
ANDE
De Schemering van Werelden

31/01/25
TYRAN
Tyran`s Oath

31/01/25
CHRIS HARMS
1980

CONCERTI

30/01/25
BERNTH, CHARLES BERTHOUD E OLA ENGLUND
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

31/01/25
IL BALLETTO DI BRONZO + IL SEGNO DEL COMANDO
SPAZIO WEBO, VIA JURI GAGARIN 161 - PESARO

31/01/25
NECRODEATH + WHISKEY RITUAL + NEL BUIO + IGNOBLETH
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA

31/01/25
THE RUMJACKS
VHS - RETRÒ CLUB, VIA 4 NOVEMBRE 13 - SCANDICCI (FI)

31/01/25
ULTRA SUNN + THIS ETERNAL DECAY
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

31/01/25
LEM + NOPE + RAPTORZ
C.I.Q., VIA FABIO MASSIMO 19 - MILANO

31/01/25
DYLAN FOWLER
SIX BARS JAIL, VIA DELLE MASSE 38 - FIRENZE

31/01/25
EXTREMA
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

31/01/25
LA GUARIDA DE LOS TIGRES + CRYSTAL BALLS
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

01/02/25
ROME
REVOLUTION LIVE CLUB - COLCERESA (VI)
JINJER: ecco il video ufficiale di ''Duél''
29/01/2025 - 16:07 (65 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
05/09/2022
Live Report
JINJER + DEMETRA'S SCARS
Bum Bum Festival, Parco Le Stanze, Trescore Balneario (BG), 26/08/2022
17/02/2019
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AMORPHIS + SOILWORK + JINJER + NAILED TO OBSCURITY
Live Club - Trezzo sull'Adda (MI) - 12/02/2019
 
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