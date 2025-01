LUPPOLO IN ROCK: Cradle of Filth headliner del terzo giorno

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Mai piaciuti quindi a mio malgrado non andrò nonostante candlemass e coroner. Peccato mi consolo con alice Cooper 3 Eccola la ciliegina marcia sulla torta: la culla del lercio. Troppi gruppi bolliti come loro, gruppi di dinosauri da museo archeologico, gruppi moderni mediocri (Infected rain), prezzi esorbitanti, distribuzione del bill senza criterio...questo festival si candida a essere uno dei peggiori degli ultimi anni. Peccato perché mi hanno detto che la location sarebbe anche bella, se non fosse per la schifosa umidità estiva della val padana. 2 Peccato, occasione persa dopo Candlemass e Coroner per una giornata davvero interessante 1 Ottimo