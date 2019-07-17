     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Il bill aggiornato
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

31/01/25
THE HELLACOPTERS
Overdriver

31/01/25
THE WAVE AND THE PARTICLE
Electric Sheep

31/01/25
ZERO ABSOLU
La Soignée

31/01/25
PENTAGRAM
Lightning in a Bottle

31/01/25
REVENGE (CAN)
Violation.Strife.Abominate

31/01/25
G3
Reunion Live [Live Album]

31/01/25
ANDE
De Schemering van Werelden

31/01/25
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
Give Us the Moon

31/01/25
PYRE
Where Obscurity Sways

31/01/25
SELVANS
Saturnalia

CONCERTI

30/01/25
BERNTH, CHARLES BERTHOUD E OLA ENGLUND
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

30/01/25
PINO SCOTTO
REVEL - TREVIGLIO (BG)

31/01/25
IL BALLETTO DI BRONZO + IL SEGNO DEL COMANDO
SPAZIO WEBO, VIA JURI GAGARIN 161 - PESARO

31/01/25
NECRODEATH + WHISKEY RITUAL + NEL BUIO + IGNOBLETH
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA

31/01/25
THE RUMJACKS
VHS - RETRÒ CLUB, VIA 4 NOVEMBRE 13 - SCANDICCI (FI)

31/01/25
ULTRA SUNN + THIS ETERNAL DECAY
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

31/01/25
LEM + NOPE + RAPTORZ
C.I.Q., VIA FABIO MASSIMO 19 - MILANO

31/01/25
DYLAN FOWLER
SIX BARS JAIL, VIA DELLE MASSE 38 - FIRENZE

31/01/25
EXTREMA
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

31/01/25
LA GUARIDA DE LOS TIGRES + CRYSTAL BALLS
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
LUPPOLO IN ROCK: Cradle of Filth headliner del terzo giorno
30/01/2025 - 18:07 (94 letture)

Nhandu chromatus
Giovedì 30 Gennaio 2025, 19.49.58
4
Mai piaciuti quindi a mio malgrado non andrò nonostante candlemass e coroner. Peccato mi consolo con alice Cooper
Punisher
Giovedì 30 Gennaio 2025, 18.32.05
3
Eccola la ciliegina marcia sulla torta: la culla del lercio. Troppi gruppi bolliti come loro, gruppi di dinosauri da museo archeologico, gruppi moderni mediocri (Infected rain), prezzi esorbitanti, distribuzione del bill senza criterio...questo festival si candida a essere uno dei peggiori degli ultimi anni. Peccato perché mi hanno detto che la location sarebbe anche bella, se non fosse per la schifosa umidità estiva della val padana.
Zess
Giovedì 30 Gennaio 2025, 18.15.43
2
Peccato, occasione persa dopo Candlemass e Coroner per una giornata davvero interessante
d.r.i.
Giovedì 30 Gennaio 2025, 18.13.18
1
Ottimo
ARTICOLI
30/07/2023
Live Report
LUPPOLO IN ROCK
DAY 2 - Parco delle Colonie Padane, Cremona, 22/07/2023
29/07/2023
Live Report
LUPPOLO IN ROCK
DAY 1 - Parco delle Colonie padane, Cremona (CR), 21/07/2023
17/07/2019
Live Report
LUPPOLO IN ROCK
Parco ex Colonie Padane Cremona (CR), 13/07/ 2019
 
ALTRE NOTIZIE
30/01/2025 - 18:07
LUPPOLO IN ROCK: Cradle of Filth headliner del terzo giorno
17/01/2025 - 16:54
LUPPOLO IN ROCK: annunciati i Running Wild come headliner della seconda giornata e altre band
27/12/2024 - 13:41
LUPPOLO IN ROCK: altri annunci per l'edizione 2025
16/11/2024 - 09:15
LUPPOLO IN ROCK: aggiunte alla lineup Tygers of Pan Tang e Candlemass
18/10/2024 - 15:05
LUPPOLO IN ROCK: svelate altre tre band dell'edizione 2025
11/10/2024 - 15:32
LUPPOLO IN ROCK: annunciate altre tre band per l'edizione 2025
26/09/2024 - 14:24
LUPPOLO IN ROCK: annunciati Grave Digger, Coroner e Primal Fear come primi nomi
20/06/2024 - 18:02
LUPPOLO IN ROCK: disponibili gli orari del festival cremonese
21/03/2024 - 08:28
LUPPOLO IN ROCK: svelato il bill completo
06/03/2024 - 17:08
LUPPOLO IN ROCK: nuove conferme per due giornate del festival
ULTIME NOTIZIE
30/01/2025 - 18:26
VACUOUS: pubblicato il singolo ''Stress Position'' dal nuovo album ''In His Blood''
30/01/2025 - 18:16
FULCI: insieme agli Slug Gore per un concerto a Modena
30/01/2025 - 18:12
THE WHO: due concerti la prossima estate
30/01/2025 - 17:59
EPICA: annunciato il nuovo ''Aspiral'', guarda il video di ''Arcana''
30/01/2025 - 17:45
MANTAR: online il videoclip di ''Rex Perverso''
30/01/2025 - 17:39
MESSA: dettagli e singolo del nuovo ''The Spin''
30/01/2025 - 17:33
REVENGE (CAN): tutto il nuovo ''Violation.Strife.Abominate'' in streaming
30/01/2025 - 11:23
CANDICE NIGHT: i dettagli del nuovo ''Sea Glass', in arrivo ad aprile
30/01/2025 - 11:15
SUN DONT SHINE: ascolta l'inedita ''The Promise Song''
30/01/2025 - 00:20
THE DARKNESS: ascolta ''Rock and Roll Party Cowboy'' dal nuovo ''Dreams on Toast''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     