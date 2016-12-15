     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

11/04/25
LAST LEAF DOWN
Weight of Silence

11/04/25
MESSA
The Spin

11/04/25
EPICA
Aspiral

11/04/25
SONUM
The Obscure Light Awaits

11/04/25
BLOOD ABSCISSION
I I

11/04/25
MARK MORTON
Without the Pain

11/04/25
IDLE HEIRS
Life is Violence

11/04/25
VULVECTOMY
Aberrant Vaginal Gestation

11/04/25
BATTLE BEAST
Circus of Doom - Live in Helsinki 2023

11/04/25
VALHALORE
Beyond the Stars

CONCERTI

10/04/25
𝗢𝗭𝗥𝗜𝗖 𝗧𝗘𝗡𝗧𝗔𝗖𝗟𝗘𝗦 + 𝗦𝗜𝗟𝗔𝗦&𝗦𝗔Ҳ
FORUM 19, VIA ROMA 8 LOC. VERUNO, GATTICO-VERUNO (NO)

10/04/25
OZRIC TENTACLES
FORUM 19, VIA ROMA 8 LOC. VERUNO, GATTICO-VERUNO (NO)

10/04/25
NEGATIVE PLANE + BLACK OATH
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

10/04/25
ABSU + STORMCROW
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

10/04/25
ABSU + ZEMIAL
TRAFFIC LIVE - ROMA

10/04/25
IST IST
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

10/04/25
EMBRACE OF THORNS + KHNVM
TUNE MUSIC LAB, VIA UDINE 128 - PORDENONE

11/04/25
ABSU + STORMCROW
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

11/04/25
ABSU + ZEMIAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

11/04/25
RAW POWER + NAPOLI VIOLENTA + AVERSA PUNX
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)
SHIRAZ LANE: presentano il singolo ''Bullshit''
09/04/2025 - 21:53 (45 letture)

RECENSIONI
75
ALTRE NOTIZIE
09/04/2025 - 21:53
SHIRAZ LANE: presentano il singolo ''Bullshit''
13/03/2025 - 22:38
SHIRAZ LANE: ecco il nuovo singolo
16/05/2022 - 16:24
SHIRAZ LANE: presentano il nuovo singolo ''Scream''
15/08/2018 - 19:24
SHIRAZ LANE: ecco il video di 'The Crown'
16/02/2018 - 13:15
SHIRAZ LANE: ascolta ''The Crown''
09/01/2018 - 21:24
SHIRAZ LANE: guarda il video di ''People Like Us''
12/12/2017 - 15:58
SHIRAZ LANE: svelati i dettagli ed un brano del secondo disco
11/10/2017 - 12:52
SHIRAZ LANE: guarda il video di ''Harder to Breathe''
13/07/2017 - 12:24
SHIRAZ LANE: di spalla ai Brother Firetribe a Milano a novembre
15/12/2016 - 18:18
SHIRAZ LANE: guarda il nuovo lyric video
ULTIME NOTIZIE
09/04/2025 - 22:04
BLACK MAJESTY: in arrivo il nuovo ''Oceans of Black''
09/04/2025 - 21:58
TETRARCH: in streaming un nuovo brano
09/04/2025 - 21:43
WARKINGS: i dettagli del nuovo album ''Armageddon''
09/04/2025 - 12:00
SODOM: dettagli e singolo del nuovo album ''The Arsonist''
09/04/2025 - 11:54
SOULFLY: due concerti in estate
09/04/2025 - 11:51
HEAVEN SHALL BURN: primi dettagli del nuovo album ''Heimat''
09/04/2025 - 00:04
GIANT: ascolta ''A Night to Remember'' dal prossimo disco
09/04/2025 - 00:02
FAIRYLAND: annunciano i dettagli di ''The Story Remains'' e pubblicano un singolo
09/04/2025 - 00:01
GEMINI SYNDROME: ascolta l’inedita ‘‘Carousel’’
08/04/2025 - 18:10
ALL THEM WITCHES: una data a Milano con gli Elder
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     