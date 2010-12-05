DEFTONES: aggiunti i Knocked Loose e High Vis alla data italiana

18/04/25
SUPERHEAVEN
Superheaven
18/04/25
INFECTION CODE
Culto
18/04/25
SVNTH
Pink Noise Youth
18/04/25
HAWKWIND
There Is No Space For Us
18/04/25
DORMANT ORDEAL
Tooth and Nail
18/04/25
KARG
Marodeur
18/04/25
HORRID HUMAN CONDITION
Perpetual Imbalance
18/04/25
MELVINS
Thunderball
18/04/25
LIK
Necro
18/04/25
ANCIENT DEATH
Ego Dissolution
18/04/25
SHANDON + THIS MUST BE HELL
CAPITOL, VIA G. MAZZINI 60 - PORDENONE
18/04/25
HERETOIR + SVNTH + BLAZE OF SORROW
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
18/04/25
SATANIC SURFERS
FUORI ORARIO - TANETO (REGGIO EMILIA)
19/04/25
HERETOIR + SVNTH + BLAZE OF SORROW
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
19/04/25
SATANIC SURFERS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
20/04/25
ELEINE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
20/04/25
ELEINE + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
21/04/25
TOMMY EMMANUEL
DRUSO - RANICA (BG)
21/04/25
AND SO I WATCH YOU FROM AFAR + SCALER + ROBOCOBRA QUARTET
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA
21/04/25
MAXIMUM FESTIVAL 2025
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV)