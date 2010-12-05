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19/04/25
SATANIC SURFERS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

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LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

20/04/25
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LEGEND CLUB - MILANO

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21/04/25
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COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA

21/04/25
MAXIMUM FESTIVAL 2025
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV)
DEFTONES: aggiunti i Knocked Loose e High Vis alla data italiana
17/04/2025 - 16:09 (68 letture)

d.r.i.
Giovedì 17 Aprile 2025, 17.50.17
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Prenderei il biglietto solo per i primi due e uscirei quando arrivano i deftones, ci penso
RECENSIONI
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ARTICOLI
11/12/2010
Live Report
DEFTONES + COHEED AND CAMBRIA
Atlantico, Roma, 05/12/2010
 
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