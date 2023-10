Intervista

McCallon: Ciao Cody, benvenuto su Metallized! Prima di tutto, i miei complimenti per il vostro nuovo Memorial, l’ho apprezzato molto.

: “Grazie mille!” [In italiano] Ne siamo davvero orgogliosi.

McCallon: Parlando del disco, mi è parso che, rispetto ai vostri album precedenti, Memorial sia leggermente più pesante e aggressivo, pur mantenendo i suoi passaggi introspettivi. È un’impressione corretta? E se sì, c’è un motivo dietro la ricerca di un sound più duro?

: Avevamo questa sensazione: volevamo fare il nostro disco più pesante! I temi affrontati nei testi richiedevano quella rabbia in più nei riff, nel suono delle chitarre e nel cantato. Certo, i momenti introspettivi fanno parte dell’essenza dei, quindi saranno sempre presenti; aiutano a dare il giusto equilibrio all’album, che è sempre importante nella nostra scrittura.

McCallon: Uno dei miei brani preferiti dal disco è Vitals. A questo proposito, ho sentito e letto i commenti di diverse persone che affermavano come il brano ricordasse loro i Pink Floyd. Tu e i tuoi compagni siete musicisti navigati, ma ci sono ancora oggi delle influenze musicali che mantenete come vostri punti di riferimento?

: È interessante che un sacco di persone dicano dei. Per noi è più che altro ispirata da, ma capisco il riferimento [della gente] ai. Vedi, le nostre influenze sono una tavolozza variopinta ed eclettica: tutti noi ascoltiamo una grande varietà di musica, e quello che più ci preme è sondare gli spazi meno ovvi da cui trarre ispirazione.

McCallon: Bella immagine questa! Tornando sulle canzoni, ce n’è un’altra in particolare che mi colpisce ad ogni ascolto; sto parlando di Hollowed, che vede la partecipazione di Elisa, nostra conterranea. Mi potresti spiegare come è nata questa collaborazione?

: Il nostro tour manager è italiano e ha lavorato in passato con; cercavamo una voce femminile che ben si sposasse con le atmosfere die abbiamo pensato chefosse una scelta perfetta. Siamo rimasti completamente stupefatti dal risultato finale: la sua voce ha questa naturale… fragilità, diciamo, in grado di catturarti e ipnotizzarti. La dinamica tra la sua [voce] e quella di, cantante, ndr] è la ciliegina sulla torta.

McCallon: Rimanendo in tema Italia, ho visto che i video che avete realizzato per i singoli sono stati girati tra la Svezia e il nostro Paese, con alcuni attori italiani; c’è un motivo per questo legame con l’Italia? Ovviamente mi fa piacere!

: Siamo in buoni rapporti con i ragazzi dei, una band in tour con noi in questo momento. Gestiscono una media company con cui fanno ottime produzioni, e così hanno girato loro i video pere per. Come ti dicevo, poi, il nostro tour manager è italiano, il nostro tecnico luci è italiano, abbiamo lavorato con diversi tecnici italiani, e l’Italia è in generale uno dei nostri Paesi preferiti da visitare. Penso si possa dire che amiamo gli italiani!

McCallon: Direi di sì! Bene, ora la smetto di parlare d’Italia: Memorial arriva a due anni da Imperial, che a sua volta è uscito a due anni da Lotus; come si fa a mantenere viva la creatività con questa costanza negli anni?

: Si tratta di duro lavoro e gestione del tempo. Se vuoi pubblicare un disco ogni due anni, devi iniziare a lavorare a quello dopo appena ne hai fatto uscire uno. In genere poi, entro due anni finiamo i concerti che ci prefissiamo in Europa, Canada, Stati Uniti, America Latina, più i diversi festival e qualche piccolo extra. In questo modo, passato questo periodo, quando abbiamo finito di andare in tour, esce un nuovo album e subito siamo pronti a ripartire! Certo, non c’è molto tempo libero in questa band; significa lavorare duro ma tutti noi amiamo quello che facciamo e ci crediamo, e questo ci aiuta molto.

McCallon: Una domanda sulla copertina: Lotus ne aveva una simbolica e astratta, e anche il serpente ingarbugliato di Imperial era sospeso in un nero vuoto; l’artwork di Memorial mi pare più “concreto”, benché anch’esso simbolico. Volevo chiederti se ci fosse un motivo dietro questa scelta e in generale quale significato celi la copertina.

: Allora, quando la copertina viene selezionata l’album è sempre già stato completato., batterista, ndr] voleva qualcosa che si sposasse con i temi del disco e ha trovato quest’opera; ha contattato l’artista e da lì ci siamo mossi. A me piace molto, e credo che ben rispecchi le atmosfere del disco. Sul significato… ciascuno di noi le ha dato una diversa interpretazione, e questa cosa mi fa impazzire.

McCallon: Interpreterò! Abbiamo quasi finito; una curiosità: c’è un pezzo che sceglieresti come il tuo preferito da questo album?

è davvero una delle mie preferite. Il groove che ha è come una droga, divertentissimo per me da suonare. A dire il vero, il mio brano preferito continua a cambiare, segno di un disco di cui sono veramente soddisfatto. Di solito non ascoltiamo molto i nostri stessi dischi, ma questa volta è stato diverso, e l’abbiamo messo sul piatto diverse volte.

McCallon: Molto bene! C’è una domanda che non ti ho chiesto prima, parlando di Italia. Presto sarete a Bologna [30 settembre 2023, ndr], cosa devono aspettarsi i fan da questo Memorial Tour?

: I migliori show mai fatti dai! Cerchiamo sempre di portare i nostri concerti al livello successivo: produzione più grande, luci migliori, tutta la nostra energia. E certamente una scaletta che contenga un po’ di tutto.

McCallon: Perfetto, grazie del tuo tempo! Prima di salutarci, c’è qualcosa che vorresti dire ai lettori di Metallized?

: Vi vogliamo bene, ragazzi! Grazie per il vostro supporto e non vediamo l’ora di essere con voi al concerto sold-out di Bologna!Un ringraziamento speciale a Giorgia, senza il cui aiuto non avrei realizzato questa intervista.