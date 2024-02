Intervista

ROME IN MONOCHROME - Il sottile contrasto tra la grazia, le antiche rovine e la monocromia

11/02/2024 (341 letture) Ancora avviluppata saldamente nelle atmosfere doom più disperate che ormai mi cullano da diverso tempo, ho iniziato a interessarmi al secondo full length dei Rome In Monochrome , uscito il 1 dicembre 2023 per la Art Gates Records. Ho colto al volo l’idea di contattarli per poter saperne di più e approfondire questo nuovo lavoro. A calarmi nelle viscere di questo AbyssUs ci aiuta il cantante Valerio Granieri.



Art Gates RecordsValerio Granieri. Lacrimosa: Ciao Valerio, benvenuto su Metallized. Ti ringrazio moltissimo per questa opportunità. È da quando è uscito finalmente il vostro nuovo disco, AbyssUs, che puntualmente è fisso in loop fra i miei ascolti ricorrenti. Come mai è trascorso così tanto tempo da Away From Light, risalente al 2018? È a causa del terribile periodo della pandemia o c'è dell'altro? Magari i tuoi altri progetti musicali? Oltretutto vedo (e sento) che non c’è più Gianluca Lucarini alla chitarra e voce…Ci sono stati altri cambi all'interno della band? Valerio: Ciao, grazie a te per l’opportunità e lo spazio, sono contento di sapere che AbyssUs sia un ascolto ricorrente per te. Che dire, il tempo trascorre con una velocità di cui non ci si rende conto, il più delle volte…la pandemia non ha aiutato nessuna band e noi non abbiamo fatto eccezione. Certo, se penso a quegli artisti che hanno fatto uscire i loro album poco prima che esplodesse senza poi poterli promuovere credo che, in fondo, siamo stati comunque fortunati, però di certo ci ha rallentato eccome. Abitiamo tutti piuttosto vicini quindi, al di là del lockdown vero e proprio, siamo più o meno sempre riusciti a restare in contatto ma l’interplay per noi è molto importante e quindi non posso dire che la cosa non abbia influito e non ci abbia reso meno produttivi: non siamo tra quelli che registrano in casa autonomamente, siamo piuttosto old shool in questo. La situazione ha sicuramente influenzato anche alcuni contenuti del disco: ho scritto The Dissonant quando eravamo tutti chiusi in casa, ad esempio. Quanto agli altri progetti musicali (Still Wave –con un album di prossima uscita- per me e Invernoir –anche loro in arrivo con nuovo materiale– per Flavio) non ci hanno rallentato, anzi devo dire che fare altro al di fuori di questo mostro chiamato Rome In Monochrome ci aiuta ad uscire un pochino dal suo cono d’ombra. Quanto ai cambi di line –up sì, Gianluca non c’è più: non ci siamo trovati più d’accordo né “emotivamente”, né riguardo al modo di stare in una band e né stilisticamente sulla direzione giusta per Rome In Monochrome, ma avevo già scritto molto materiale con il quale lui non era a suo agio, anche gli altri avevano portato il loro contributo compositivo e così è stato necessario separarsi. Dal punto di vista della scrittura questo non ha comportato rallentamenti o pause perché in linea di massima il materiale è sempre venuto da me (quantomeno nelle strutture iniziali), ma dal punto di vista tecnico, avendo scelto di sostituirlo con Gaetano Savoca(tastiere, piano, loops etc.) invece che con un’altra chitarra abbiamo dovuto lavorare molto per trovare un nuovo equilibrio, anche a livello di spettro sonoro. Siamo convinti però che questa scelta sia stata giusta per vestire queste nuove canzoni e quindi sia valsa decisamente tutto il tempo speso per farla funzionare. Purtroppo, a registrazioni completate, Alessio (chitarra solista) ha deciso di lasciarci per motivi personali e abbiamo solo potuto prendere atto della sua scelta e sostituirlo con Gabriel Sassone, un caro amico che conosciamo ormai da molti anni e che non vedo l’ora ci aiuti anche con i nuovi brani. Alessio è stato uno dei cuori pulsanti della band a livello di idee, arrangiamenti e passione, resterà sempre un fratello per me e gli auguro tutto il meglio. Sta scrivendo grande musica e spero che possiate ascoltarla tutti presto.

Peraltro, AbyssUs è un grande quadro di fallimento e dolore e coi fallimenti si fa difficilmente pace e, se lo si fa, c’è bisogno di tempo e fatica. Forse, in fondo, è stato semplicemente questo e tutti gli accadimenti di cui ti ho parlato sono state solo manifestazioni inconsce di questa “difficoltà” di fare pace con noi stessi. Non lo so.



La prima volta che ho ascoltato Anatomical Machine, mi è corso un brivido lungo la schiena e mi sì è scatenata la tachicardia, eppure si dice che la musica elettronica è fredda e non dà emozioni… Valerio: La mia idea di musica prevede la progressione e la crescita e deve riflettere i cambiamenti personali di chi la compone, perciò direi che sia del tutto naturale ascoltare una evoluzione tra un album e l’altro, anche solo per il fatto che non siamo più le persone che eravamo. AbyssUs è un disco con tematiche più dure e meno “astratte” rispetto ad Away From Light, che sostanzialmente parla di osservare la vita “da fuori”, rifiutandosi di partecipare: qui si parla di immersione nella vita, di dolore, sangue e lacrime e per forza di cose avevamo bisogno di un sound che avesse più “estremi”. Da un lato la violenza, dall’altro le stratificazioni quasi prog, da un lato le chitarre molto distorte e dall’altro i momenti “sospesi” tipo, appunto, Anatomical Machine, che hanno bisogno di landscapes elettronici (che in effetti si trovano sparsi in diverse parti del disco). L’idea originale del brano è di Marco (chitarra), ma la coda ed i landscapes sono tutti opera di Gaetano: la adoro, trovo che sia uno dei nostri momenti più sperimentali in assoluto, ho sempre sognato di fare album con momenti così. Io mi sono limitato ad “assemblarla” un po’ ed a scrivere la melodia vocale ed il testo. La storia dell’elettronica “fredda” non voglio nemmeno commentarla, è la classica affermazione fatta per partito preso da parte di persone che sicuramente non la conoscono nemmeno. Adoro la musica elettronica, specialmente quella degli anni 90 (trip hop, jungle e cose così) ma soprattutto sono un grande fan dell’ambient (Brian Eno, Bing & Ruth, Terry Riley), mi piacciono molto Trentemoller, Murcof, Sohn, The Knife, Fever Ray, tutta la scena synthwave…insomma non sono esattamente uno che offra la sponda giusta per parlare male della musica elettronica.



Alexander è un buon amico di Flavio, il nostro batterista: si sono conosciuti nel backstage di un festival quando Flavio era membro di un’altra band. Quando abbiamo finitoA Tomb Beyond the Furthest Star abbiamo pensato che per rendere al meglio quello stacco così violento ci sarebbe voluto un growler d’eccezione e mi è subito venuto in mente lui. È stato gentilissimo ed estremamente disponibile: gli abbiamo mandato il tutto ed ha tirato fuori una performance mostruosa, talmente mostruosa che mi ha messo nei guai per quando mi toccherà replicarla dal vivo!



: Non c’è niente di meglio che ascoltare l’interpretazione che le persone danno a quello che creiamo, non fa che stupirmi ed incuriosirmi continuamente: è uno dei motivi per i quali non scrivo in modo troppo assertivo e non amo “raccontare” in modo lineare…mi piace che ci sia spazio, che l’ascolto sia una cosa attiva, che ognuno metta sé stesso in gioco quando si avvicina al nostro mondo. Conosco quel concetto e mi piace moltissimo ma non era quello a cui avevo pensato: la mia idea era quella di usare la parola latina abyssus e graficizzarla con “noi abisso”; il concept del disco affonda le sue radici nel dolore derivante dai rapporti e dal dramma di sprofondare nei propri abissi interiori ed in quelli degli altri, insondabili e spesso portatori di tragedie, grandi e piccole, che rendono la conoscenza e la comprensione del prossimo impossibile e, quando possibile, drammatica. Ci sono cose di noi stessi e degli altri che sarebbe meglio non scoprire, perché No one ever knows or loves another, cantava. La copertina, realizzata da Adhiira Art a partire da uno shooting fotografico di Romina Leardi (da qualche parte nella sua Liguria), raffigura il “perdersi” in questa sorta di foresta e le sue costruzioni diroccate, metafora della confusione nell’anima del nostro prossimo e dei suoi universi interiori: la “lei” è sporca di sangue, anche se mostrato in modo gentile e non violento, perché l’azione si è già consumata, il dolore è stato già inflitto e ricevuto. Lacrimosa: Le tue meravigliose liriche mi hanno colpito fin dai vostri lavori precedenti e personalmente è motivo molto importante per preferire una proposta musicale piuttosto che un'altra, in special modo quando si percepisce essere scritte col cuore. Infatti, qui su Metallized ormai tutti lo sanno che do moltissima importanza ai testi e ai significati ahahahah…. Di che cosa trattano in particolar modo i testi di AbyssUs? Sono in qualche modo collegati l’uno all'altro, c’è qualche filo conduttore oppure no? Per te è importante regalare emozioni attraverso le tue parole, sono un elemento fondamentale insieme alla musica dei Rome In Monochrome? Valerio: Il disco prosegue il concept iniziato con Away From Light e strutturato lungo tre album, che narrano una evoluzione personale come essere umano fortemente autobiografica: Away From Light narra dell’osservare la vita dall’esterno, quasi a non volervi partecipare ed essere spettatore dello svolgersi dei giorni degli altri. AbyssUs è il secondo capitolo e racconta del tentativo di immergersi e tuffarsi nella vita e nei rapporti con le persone, ricevendone in cambio dolore, insoddisfazione, lividi e dramma: è, fondamentalmente, un disco di rapporti falliti e dolorosa commedia umana. A sottolineare questo legame, AbyssUs inizia con le stesse identiche parole con cui si chiude Away From Light (e la copertina, ha lo stesso schema a simmetria centrale) ed il terzo disco farà lo stesso, iniziando con le ultime parole di AbyssUs. Ne ho già abbozzato un bel po’ e ho ricevuto diverse idee dagli altri Rome In Monochrome: proverò a breve a sintetizzare il tutto per poi rigettarlo in quella specie di laboratorio alchemico che è la nostra sala prove dove, come sempre succede, cambierà di nuovo. So già di cosa parlerà e come vorrei che suonasse ma ovviamente si trasformerà mille volte e perciò oggi non te lo svelerò. Certo, è importante che musica e parole vadano di pari passo e che emerga una suggestione o un’emozione come hai detto tu, piuttosto che i dettagli di una storia.



Quanto al nome, lo inventò il nostro buon amico Max Varani (attualmente nei Venus In Disgrace, che vi consiglio di ascoltare) che, all’epoca, era il vocalist dei Degenerhate in cui militava Gianluca Lucarini, il nostro ex chitarrista che gli ha quindi chiesto se potesse utilizzarlo. Nella mia idea è una sorta di Dark side of the moon, un ossimoro, un modo per esprimere un contrasto ed una contraddizione, a simboleggiare quella tra grazia e dolore che è uno degli aspetti fondamentali del nostro suono. Quando ci siamo conosciuti io e Gianluca lui aveva questo nome, gli accordi di Until Eyes Go Blind e l’idea di allontanarsi dal grindcore: come mio solito ho iniziato a scrivere e da lì è nato tutto. Devo dire che fu questo a tirarmi fuori da un isolamento musicale in cui mi ero chiuso a causa del naufragio di diversi progetti musicali in cui ero stato coinvolto e, nonostante l’epilogo che ci ha visto prendere strade differenti, non posso fare a meno di ringraziare Gianluca. Tutto ha avuto uno scopo, dal mio punto di vista e credo anche dal suo.



Questa incredibile citazione di Charles Baudelaire secondo me racchiude l’essenza del doom e affini in generale, e calza veramente a pennello con l’incanto della musica e delle atmosfere dei Rome In Monochrome. Il doom secondo il mio parere non è propriamente un genere musicale, ma uno stato d’animo, un modo di sentire. Essere costretti a cogliere la bellezza nelle avversità, nelle prove che la vita ci mette di fronte, nell'abbandono e nella disperazione. E una volta colta questa bellezza, multiforme, ramificata, non scontata, cupa, tridimensionale, abissale (per citare anche AbyssUs) è come se non si riuscisse più ad accontentarsi della superficie.

Cosa ne pensi? Quali sono le tue sensazioni in confronto a queste mie riflessioni e quanto questo concetto di bellezza è racchiuso o conta per la musica dei Rome In Monochrome? Valerio: Mi trovi d’accordo. Credo che la fugacità sia un ingrediente fondamentale della bellezza, la decadenza ne costituisce per me una parte essenziale: la bellezza è tale perché non è eterna, l’essere umano è pieno di poesia perché nonostante la sua capacità di sentire l’eternità è destinato a morire. La bellezza acquista maggior valore tanto più è caduca e difficile da conquistare e la vera abilità e capacità di adattamento alla vita consiste nel saperla cogliere e sapersene nutrire, anche nei momenti peggiori. La decadenza, la perdita, il senso di fine sono fondamentali per la nostra musica e speriamo davvero che essa faccia risuonare questi concetti nel cuore di chi ci ascolta. Condividere queste sensazioni è l’essenza stessa del vivere.



