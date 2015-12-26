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09/01/17
MAZE OF SOTHOTH
Soul Demise

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MINRAUD
Vox Populi

13/01/17
CROSSBONES
WWIII

13/01/17
BLACK ANVIL
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13/01/17
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Trisma (split album)

13/01/17
CODE ORANGE
Forever

13/01/17
ACCEPT
Restless and Live

13/01/17
PAIN OF SALVATION
In The Passing Light Of Day

13/01/17
SEPULTURA
Machine Messiah

13/01/17
GOTTHARD
Silver

CONCERTI

09/01/17
LES DISCRETS
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

13/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

14/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

14/01/17
MOTH`S CIRCLE FLIGHT + SINPHOBIA
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

14/01/17
SURGE ASSAULT + EKPYROSIS + UNCTORIS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

14/01/17
DARK LUNACY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/01/17
SAIL AWAY + DAYSLIVED + ELECTRIC UNIVERSE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

15/01/17
DISCOMFORT + FALSE LIGHT
CIRCOLO QUADRO - CITTADELLA (PD)

18/01/17
EPICA + POWERWOLF
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/01/17
DOOGIE WHITE + IBRIDOMA + LACEBLACK
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
DEATHLESS LEGACY: annunciate le nuove date live
09/01/2017 - 16:51 (40 letture)

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