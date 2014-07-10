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04/02/17
DESTRUCTION + NERVOSA + REZET + MURDER SPREE
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

04/02/17
EPITAPH + SIDHE
BROS - VALHALLA RISING - BORGO TICINO (NO)
MOTIONLESS IN WHITE: nuovo brano disponibile
27/01/2017 - 21:04 (50 letture)

Floriano
Sabato 28 Gennaio 2017, 19.40.59
1
Ascoltato proprio oggi. Nulla di nuovo secondo me, e mi ha ricordato molto alcune canzoni di Creatures. Chi adora questo sottogenere o la band in questione non lo denigrerà in pieno di certo questo brano.
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