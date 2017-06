BATTLEFIELD METAL FESTIVAL: I Blind Guardian suoneranno tutto ''Imaginations From The Other Side'

Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 Vai Silvia..prenota il biglietto!! 3 Io non ho ancora deciso. Per ora fissati i Purple, poi vedrò con questo festival. Però, boh, il fatto di sentire solo un album non è che mi acchiappi più di tanto. Tanto il tempo per decidere ce l'ho in abbondanza 2 Sono talmente scarsi che da tifoso del Milan sarà la prima volta che vado a San Siro 1 Non l'aveva capito nessuno XD