BRYMIR: disponibile un nuovo video

05/12/19
STREET LETHAL
Welcome To The Row
06/12/19
PENITENCE ONIRIQUE
Vestige
06/12/19
HELLEBORUS
Saprophytic Divinations
06/12/19
NIGHTWISH
Decades: Live in Buenos Aires
06/12/19
LUCA SELLITTO
The Voice Within
06/12/19
THE OLD DEAD TREE
The End
06/12/19
BLACK BLOOD INVOCATION/IMPRECATION
Diabolical Flames Of The Ascended Plague
06/12/19
DEEP PURPLE
Live in Rome 2013
06/12/19
ICED EARTH
Alive in Athens - 20th anniversary edition
06/12/19
THE MURDER OF MY SWEET
Brave Tin World
05/12/19
D-A-D + HANGARVAIN
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
05/12/19
GHOST + ALL THEM WITCHES + TRIBULATION
GRANA PADANO ARENA - MANTOVA
05/12/19
BLASPHEMY
TRAFFIC CLUB - ROMA
05/12/19
KADINJA + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
05/12/19
KISSIN` DYNAMITE + LOVE MACHINE
LEGEND CLUB - MILANO
06/12/19
AGENT STEEL + MESSERSCHMITT + KINETIK
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FIRENZE)
06/12/19
BLASPHEMY + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
06/12/19
KADINJA + GUESTS
BOCCIODROMO - VICENZA
06/12/19
SCALA MERCALLI
TNT CLUB - MILANO
06/12/19
EDGE OF FOREVER + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)