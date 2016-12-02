HORISONT: tornano a maggio con ''Sudden Death''

20/02/20
POSTVORTA
Porrima
20/02/20
SKYFOREST
A New Dawn
21/02/20
OZZY OSBOURNE
Ordinary Man
21/02/20
ISLE OF THE CROSS
Excelsis
21/02/20
PRIMEVAL MASS
Nine Altars
21/02/20
VERIKALPA
Tuoppitanssi
21/02/20
FRACTURED INSANITY
Massive Human Failure
21/02/20
BIFF BYFORD
School Of Hard Knocks
21/02/20
SECRET RULE
Against
18/02/20
MONSTER MAGNET
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
19/02/20
TENACIOUS D + WINCHESTER
LORENZINI DISTRICT - MILANO
20/02/20
LORDI + TARCHON FIST + FLESH ROXON
DRUSO - RANICA (BG)
20/02/20
PAPA ROACH + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO
20/02/20
NANOWAR OF STEEL
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
20/02/20
DEWFALL + GUESTS
EQUINOX CLUB - VEROLI (FR)
21/02/20
LORDI + TARCHON FIST + FLESH ROXON
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
21/02/20
NANOWAR OF STEEL
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)
21/02/20
ASPHODELIA + GUESTS
EXTREME FOVEA ATTACK - FOGGIA
21/02/20
WICKED ASYLUM + VIOLAFUEL
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)