BLACK COUNTRY COMMUNION: ‘‘Letting Go’’ è l'ultimo singolo promozionale da ''V''

16/06/2024 - 16:56 (107 letture)



6 Lo puoi dire senza timore di smentite. I primi non li ascolto dai tempi e quindi non so come li potrei valutare oggi. Hughes è talmente catalizzante che oramai fa sembrare uguali tutti i dischi in cui canta (chi ha parlato dei Dead Daisies?). Sherinian è sempre in secondo piano. L'unico è Bonamassa, ma bisogna ammettere che fa la differenza soprattutto quando ci dà con il blues 5 Soprattutto nei primi due album ci sono dei gran colpi di classe (alla loro uscita mi piacquero molto salvo poi scemare quando, a distanza di tempo, mi è capitato di rimetterli su) perché la caratura dei musicisti non è ovviamente in discussione. Ma possiamo dire, con tutto il rispetto, dopo aver ascoltato tre quattro volte questo V, che nel complesso il progetto non è mai veramente decollato? 4 nessuno mette in dubbio che sono sei grandi musicisti..ma da loro uno si aspetta qualcosa di grosso..dal primo album stupendo a questo v stanno andando in fase calante... 3 Vi dirò…mentre aspetto che mi arrivi nel suo formato fisico l'ho ascoltato 2 volte in rete. A me pare poco più che sufficiente. Linee vocali in alcuni momenti a dir poco noiose. I brani, poi, hanno una struttura abbastanza simile tra loro. Dovrò ascoltarlo bene in uno stereo degno di tale nome, ma non mi pare valga i sette anni di attesa 2 Mi sa che sarà un altro acquisto. 1 ..ottimo.....