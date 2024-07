MICHAEL SCHENKER: ascolta la nuova versione di ''Rock Bottom'' da ''My Years with UFO''

25/07/2024 - 11:49 (132 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 Quello che il nostro Michael fa in Strangers in the night su questa canzone è da Olimpo della chitarra. Una delle più grandi esibizioni di superiorità chitarristica della storia del rock. Curioso di sapere se Kai Hansen si limita a cantare (ma quanto è migliorato dagli esordi con gli Helloween?!?). Questione versione non è male, ma la furia degli UFO era tutta altra roba. Ma più di un ascolto glielo darò 4 Interessante, in quanto con le tecnologie di registrazione odierne si può ottenere un miglioramento nel sound come si può ascoltare dall anteprima. Vedo la partecipazione di pearcy (ratt) in shoot shoot, quando possibile sarà da ascoltare. Una specie di best of da tenere in considerazione 🤘🎸 3 SPETTACOLO! 2 Interessante, gruppo leggendario, bella la copertina che richiama uno dei più grandi live album delle storia, Strangers In The Night 1 Secondo il mio modesto parere i migliori lavori degli UFO sono proprio quelli con Schenker,da un lato penso che gli originali non dovrebbero essere toccati ma poi vedo i nomi coinvolti e mi esalto non poco...son curioso.Buona questa versione di Rock Bottom.