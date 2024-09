KK`S PRIEST: il video ufficiale della titletrack di ''The Sinner Rides Again''

05/09/2024 - 11:15 (114 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 3 Non sono dignitosi peccato per kk uno dei miei idoli di gioventù... 2 Certo i voti sono un po severi a questi due album in copia carbone....comunque c\'è un aura di ridicolo che avvolge il tutto, oltre al video, che ha lo scopo di rimettere per qualche giorno in auge l\'album, il cantante è veramente una macchietta senza stile, si sbrodola in continuazione dei suoi virtuosismi, se li mastica, se li mangia e gli rivomita tutti impastati. Poi a chiudere il cerchio ci pensa la cover, una brutta copia digitalizzata dell\'esordio dei mitici grim reaper. 1 A quasi un anno dall\'acquisto manco mi ricordavo di avere il cd