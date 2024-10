IGGY POP: un nuovo disco dal vivo, ''Live at Montreux Jazz Festival 2023'', a gennaio

29/10/2024 - 11:48 (298 letture)



22 Scusa @fasanez ma in che senso \"fare il rivoluzionario\" e \"centro sociale\"? Cioè è Iggy Pop, mica i 99 Posse. Iggy il rivoluzionario l\'ha voluto fare solo nel rock n roll (\"però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni\" cit.) anche quando gli Stooges suonavano insieme agli MC5 a sentire proprio quello che ha detto lui di quel periodo. 21 @Stagger, ahaha bellissimo, ero lì a pochi metri, ma non avevo capito che era per la maglietta degli Oasis, pensavo gli avesse detto o tirato qualcosa. A Sonoria. Iggy per dare quella sberla al tizio saltò giù e su dal palco che sembrava quello della pubblicità dell\'olio Cuore con la staccionata. Cosa mi dici dopo quasi trent\'anni. Per la maglietta degli Oasis. Ahahahah che già mi stavano sulle balle all\'epoca. 20 Victoria.....gif Fantozzi con tordi🤣 E Damiano a Liam gli può ciuccuare il calzino, detto alla Bart 🤣. E comunque così Iggy è impresentabile. 19 Rob,in effetti hai ragione. E comunque così Iggy è impresentabile. 19 Rob,in effetti hai ragione. 18 Sai com’é @progster78…negli Oasis mica c’era Victoria. 17 Pur apprezzando l\'artista, anche se non è il mio genere, vado controcorrente perché non ho mai sopportato certi atteggiamenti. Nel senso che se sei fortunato ad arrivare al successo, e hai soldi, gnocca, belle macchine e \"everything that goes with it\" (cit.), non puoi fare il rivoluzionario come se tu fossi il ragazzino che suona al centro sociale. (Non solo lui, eh, la lista è lunga). Ma sicuramente sono io che vedo certe dinamiche in maniera totalmente diversa rispetto alla maggioranza. 16 Stagger Lee,Fatto bene...anche se anni dopo ha cantato coi Maneskin 15 Mi ricorso l\'episodio al parco di Acquatica di Milano..mi sembra fosse nel 1996. A un certo punto saltò giù dal palco e prese a sberle un tizio in prima fila. Tornato sul palco riprese il microfono e gli disse \"non presentarti mai più a un mio concerto con quella maglia addosso!\". il poveretto indossava una maglia degli Oasis... 14 Qualche anno fa ha pure sfilato sul red carpet a Cannes: ricordo una sua foto col dito medio alzato 13 Lessi da più parti che la conoscenza tra Iggy e Bowie fu più di una amicizia, si sussurrava che ci fosse una storia tra di loro, ma ovviamente niente trova conferma, rimangono solo chiacchere da bar… per quanto riguarda quello che ho raccontato io, so per certo che in questi eventi le star sono pagate dalle Maison cifre folli, le classiche offerte che non si possono rifiutare. 12 @Rob Fleming: \"alla fine tanti ribelli, invecchiando, accettano di buon grado di far parte di quell\\\'establishment che hanno attaccato e contestato da giovani\", ma veramente mi risulta che James Newell Osterberg Jr (il suo vero nome) fin dalla scuola secondario era amicone di alcuni esponenti della \"borghesia\" statunitense, tra cui, come detto in un\'intervista, il figlio del presidente della Ford Motor Company, e si fece come amiconi altre celebrità col tempo, tra cui Johnny Depp, il regista Jim Jarmusch e David Bowie (decisivo il suo apporto nel suo primo solista \"The Idiot\"). Alla faccia del \"rock delinquente\". 11 Bellissima testimonianza @Elluis. Che ti fa capire come alla fine tanti ribelli, invecchiando, accettano di buon grado di far parte di quell\'establishment che hanno attaccato e contestato da giovani. E sia chiaro: per me ha fatto bene. 10 Ho avuto la fortuna di vederlo live al Big club a Torino nel tour di Instinct a fine anni \'80 . Un concerto incredibile,ed era già considerato vecchio! (E alla chitarra c\'era un certo Andy mc Coy degli Hanoi Rocks). Dopo 35 anni lui è ancora lì che fa concerti , pure nudo ! Il r\'n\'r non fa poi così male 😁 9 Verso la fine degli anni 90, una vita fa, durante la Fashion Week a Milano, lavorai alla sfilata di un grossissimo stilista, uno dei nomi top: dopo la sfilata, fu fatto un regalo agli ospiti presenti, tra cui un bel numero di vip italiani e non, uno show privato di Iggy Pop: il concerto durò circa 1 ora, lui si presentò sul palco rigorosamente a torso nudo, con già la pelle raggrinzita, e fece uno spettacolo favoloso, suonò tutte le sue hits migliori tra cui Lust For Life (era ancora il periodo di Trainspotting). Sul finire del concerto si abbassò la cerniera dei pantaloni, per un attimo ho creduto che volesse tirare fuori il pisello davanti a tutti, cosa che però non fece... ma se l\'avesse fatto sarebbe stato epocale... questo per dire chi è Iggy, lui se ne frega di dove o come suona, lui è questo, puro spirito punk, io ho iniziato a seguirlo da allora! 8 Ma infatti ci sono andati anche i Motorhead ad esempio. @Trans no ma che scandalizzare, e sì Iggy Pop meriterebbe il Nobel per la medicina, però insomma preferirei si mettesse una maglietta, via. 7 Solo per citare alcuni nomi dell\'edizione di quest\'anno,Kraftwerk, Massive Attack e Duran Duran...in effetti. 6 Se vai a vedere le varie edizioni, in realtà, sono sempre stati molto aperti, in tal senso. 5 A me non scandalizza un 77enne a torso nudo fa la stessa parte che faceva a 22 anni, differenze di fisico permettendo (che diventa quasi un mito se si considera il suo passato stile di vita). Lo scandalo è chiamare un festival \"Montreux JAZZ Festival\" e poi chiamare nomi del genere, e la risposta è scontata (mettere solo proposte strettamente jazz sarebbe un suicidio economico). 4 @No fun, sa vut ch\'al dega! Hai ragione. 3 Ok @Rob, l\'iguana, il punk, però... u n\' s\'guerda 2 Giusto un paio di cose. La prima di carattere musicale: perché non hai inserito In the deathcar in repertorio? È un gioiello assoluto. La seconda di carattere estetico: perché continui a suonare seminudo che ti fa sembrare più vecchio? Ma la risposta la conosciamo già. Lui é l’iguana, il punk primigenio. Lui può. 1 Cosa vuoi dirgli al buon James???Un ragazzino cazzo!!!