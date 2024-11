VISION DIVINE: Ivan Giannini abbandona la band

23/11/2024 - 09:39 (378 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 8 Menomale....cesso di voce! 7 Ah di\' 6 Era anche l\'ora. Professionalità pari a zero, poi dopo aver letto qualche anno fa tutto un post incesante i Maneskin (\"mai vista una band così in 30 anni di carriera\") è bene passare oltre. 5 @Progster78 piacerebbe anche a me, ma mi sembra non ci siano novità/notizie da parte loro 4 MetalFlaz,Morby lo voglio su un nuovo Domine...sarebbe cosa buona e giusta ma visto che il tempo passa la vedo difficile,scusate l\'OT. 3 visti dal vivo la scorsa estate, mi aveva fatto una gran bella impressione, l\'ho preferito addirittura al Lione (presente come ospite). Non mi dispiacerebbe vedere Morby dietro al microfono, ha ancora una gran bella voce 2 Aggiungo solo che i VD pur avendo cambiato vari cantanti hanno sempre tenuto alto il livello...grande Thorsen. 1 Inizialmente non mi convinceva ma poi ho saputo apprezzarlo,dispiace ma ora spero in un ritorno di Luppi o Lione...anche un Conti non sarebbe male.