MARILYN MANSON: il videoclip di ''One Assassination Under God''

25/11/2024 - 11:31 (206 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 Nuovo album decisamente promosso, stessa qualità del precedente, aspetto ulteriori ascolti per farmi un\'idea esatta, ma il disco è riuscito 1 Tutto sommato mi sembra in gran forma il Reverendo