VENOM INC.: Mantas lascia la band

03/12/2024 - 00:08 (179 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 Ricchi e poveri senza il compianto Baffo dovrebbero ritirarsi in effetti 4 Credo che sia dovuto anche ai suoi problemi di salute, spero bene per lui. Comunque non mi sono mai piaciute le 2 versioni, se così si può dire della stessa band, tipo gli Entombed A.d. , gli Accused PD o i Ricchi e poveri, poveri e Ricchi, ecc... 3 Questi sono gli stessi di Prime Evil che è un bel dischetto. 2 Si può dire che i Venom, a parte i primi 3/4 album, non hanno combinato quasi nulla di decente? Avranno lasciato il segno ai tempi, ma ora è da una quarantina d\'anni che non fanno niente di veramente rilevante. Dovevano chiudere molto prima. 1 Senza Abaddon prima, e Mantas ora, possono anche chiudere.