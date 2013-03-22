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14/01/25
RUDRA
Antithesis

14/01/25
CRIMSON STORM
Livin on the Bad Side

17/01/25
AXETASY
Withering Tides

17/01/25
DRAGONKNIGHT
Legions

17/01/25
TIME RIFT
In Flight

17/01/25
HESPERIA
Fra li monti sibillini

17/01/25
SARCATOR
Swarming Angels & Flies

17/01/25
STEVE HACKETT
Live Magic at Trading Boundaries

17/01/25
THE BIG DEAL
Electrified

17/01/25
DARK FORTRESS
Anthems from Beyond the Grave [Live Album]

CONCERTI

12/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

13/01/25
TESSERACT + NOVELISTS
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

15/01/25
DARK FUNERAL + FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO + KAMI NO IKARI
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

17/01/25
SCALA MERCALLI
MONSTERS A-LIVE CLUB, VIA DINO SACCENTI 31/33 - PRATO

17/01/25
WITHIN DESTRUCTION
EL BARRIO - TORINO

17/01/25
GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

17/01/25
BREAK ME DOWN + SKW + WHAT ABOUT TOMORROW
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO

17/01/25
INVERNOIR + ROME IN MONOCHROME + EVERLASTING SLUMBER
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

17/01/25
SRL + LOCULO + VOX INFERI + NECROFILI
CLUB HOUSE FREEDOM, VIA DI BRAVA 132 - ROMA

17/01/25
ZU
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
EX DEO: presentano il brano ''Vitellius'' dal nuovo EP
11/01/2025 - 22:50 (39 letture)

RECENSIONI
75
ARTICOLI
11/09/2013
Live Report
NILE + EX DEO + SVART CROWN + BLACK THERAPY
Zona Roveri, Bologna, 06/09/2013
27/03/2013
Live Report
ALESTORM + EX DEO + LAGERSTEIN
New Age Club, Roncade (TV), 22/03/2013
 
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