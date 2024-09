DARK FUNERAL: con Fleshgod Apocalypse e Ex Deo per un unico concerto

17/09/2024 - 15:31 (116 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 @Transcendence, intendevo dire che mi fa strano vedere un festival grosso come quello del sito concorrente, in un posto così piccolo, tutto lì.. 4 @LAMBRUSCORE: Dalla Treccani, \"Festival: manifestazione artistica di varia durata che spesso si tiene periodicamente in una determinata località, con lo scopo di esporre al pubblico opere teatrali, musicali o cinematografiche di particolare valore\". Non sta scritto da nessuna parte quanto pubblico è minimo richiesto, infatti il termine è usato per definire eventi con più gruppi in locali che tengono a malapena 100 persone... 3 @Stagger, quindi il festival con Over Kill , Death SS e tanti altri gruppi è stato fatto a Trezzo, con una capienza -così ho letto- di soli 1000 posti? A serata, ovvio, però gli Over Kill, dai... 2 @LAMBRUSCORE, no il Live Club è molto più piccolo dell\'Alcatraz. Notizia interessantissima io abito a pochi minuti dal Live di Trezzo...mi sembra una serata davvero gustosa!! 1 Vacca boia, i Dark Funeral a Trezzo. Mi fa piacere, non ci sarò purtroppo, però è un locale abbastanza grande. Considerato che band molto più famose, tipo Megadeth, hanno suonato in posti più piccoli, credo, tipo Alcatraz. Datemi del somaro se sbaglio