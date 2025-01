JOHN SYKES: addio all'ex-Thin Lizzy e Whitesnake

13 @Rob Fleming: "Sparito del tutto" non esattamente, pubblicò anche 4 dischi solisti (Out of My Tree (1995), Loveland (1997), 20th Century (1997), Nuclear Cowboy (2000)). Dopo il 2004 però parlò di eventuali dischi/progetti già dal 2011 che non uscirono mai o furono stroncati sul nascere: risultato, uscirono solo 2 canzoni nel 2021 pubblicate in suo nome. 12 Ci ha lasciato un grande chitarrista, che ha raccolto molto meno di quello che poteva raccogliere, ma che lasciato a testamento alcuni capolavori, già evidenziati da Rob nel commento n. 6, i cui vinili tengo ben stretti nella mia collezione. Virtuoso e ottimo compositore, e se vogliamo, cantante niente male, aveva anche il "phisique du role" perfetto per quei tempi, ma alla fine forse l'ha fregato proprio questo, chissà. Ho avuto il piacere di vederlo all'opera, a pochi metri di distanza, in un piccolo club con i "suoi" Thin Lizzy, e di quella serata conservo un gran ricordo: grande tecnica, grande professionalità, grande carisma, aveva le stimmate del fuoriclasse, e oggi voglio ricordarlo ancora così. Addio John, stasera sul mio giradischi risuoneranno i grandi album che ti hanno visto protagonista, e per te farò uno strappo alla regola, bevendo un "goccio" alla tua memoria. 11 RIP John Sykes. Chitarrista, cantante, songwriter meraviglioso. Il suo vibrato e' leggenda. 10 Mi dispiace tantissimo… proprio pochi giorni fa avevo messo su uno dei suoi dischi solisti, 20th Century. Non sapevo nemmeno che stesse così male. 1987 e i due dischi con i Blue Murder li ho consumati quand'ero adolescente, album che rievocano bei tempi e bei ricordi. Gran chitarrista, uno di quelli che si fanno riconoscere dopo poche note (a prescindere dalla tecnica), gran songwriter e bravissimo cantante. Ad avercene… R.i.p. 9 1987 e thunder and lightning restano pietre miliari, meritava piu fortuna con i Whitesnake, ma purtroppo e' la cruda legge del business. buon viaggio bad boy. 8 Ti ho vissuto da Sessantenne,fascino,carisma e classe unica,i tuoi assoli li porterò sempre con Me Addio John 7 Un abbraccio di cuore ,non ho parole. 6 Che dispiacere...Alla fine ce lo ricordiamo sempre per 1987 (gran disco, ma io preferisco addirittura Slide it in). Ma a ripensarci...Era nei Tygers Pan Tang quando scoppiò la NWOBHM (e Spellbound è un disco magnifico); era nei Thin Lizzy quando pubblicarono il loro disco più duro e forse anche più bello. Fece il botto con i Whitesnake (io son dell'idea che fosse, purtroppo per lui, troppo bello per essere sopportato da Coverdale). Nei Blue Murder si dimostrò cantante sopraffino. Poi è sparito. Letteralmente. Adesso sappiamo perché. 5 Rip 4 Grande John, 1987 e gli albums con i Blue Murder il sup primcipale testamento musicale. RIP. 3 Gran chitarrista, d'accordo su 1987. 2 Ma come...che notizia terribile... 1 Ma porca miseria! 65 anni e se ne va un grandissimo chitarrista e compositore. Se 1987 è venuto un capolavoro grande merito è suo. Riposa in pace😭