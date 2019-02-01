YNGWIE MALMSTEEN: al lavoro su un nuovo disco

28/02/25
PERFECT PLAN
Heart of a Lion
28/02/25
RITUAL ASCENSION
Profanation of the Adamic Covenant
28/02/25
ROBIN MCAULEY
Soulbound
28/02/25
ARION
The Light That Burns the Sky
28/02/25
LIGHT DWELLER
The Subjugate
28/02/25
YEAR OF THE COBRA
Year Of The Cobra
28/02/25
ENEMY INSIDE
Venom
28/02/25
CLOAKROOM
Last Leg of the Human Table
28/02/25
WANTON ATTACK
Brinnande Jord
28/02/25
CELESTIAL SCOURGE
Observers of the Inevitable
28/02/25
LAIBACH
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA
28/02/25
TOM MEIGHAN
NEW AGE CLUB, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)
28/02/25
RICK WAKEMAN
TEATRO COMUNALE TIRINNANZI - LEGNANO (MI)
28/02/25
FRANCO MUSSIDA
ARCI TAMBOURINE, VIA CARLO TENCA 16 - SEREGNO (MB)
28/02/25
IL SEGNO DEL COMANDO + DEPTH VIBRATION + METAPHORIC MIND
SANTOMATO LIVE CLUB, VIA MONTALESE 25/A - PISTOIA
01/03/25
NARGAROTH + ADVERSAM + BLACK RAPTUS + DEMONIUM ASCENSION
CHIESA SCONSACRATA DI PINEROLO, VIA SAN GIUSEPPE 50 – PINEROLO (TO)
01/03/25
DOMINE & EMBRACE OF SOULS +Special Guest
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
01/03/25
RICK WAKEMAN
TEATRO GAVAZZENI - SERIATE (BG)
01/03/25
URAL + UGLY GOD BASTARDS + BAD NEWS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)
01/03/25
TREVES BLUES BAND & LOU MARINI
SANTOMATO LIVE CLUB, VIA MONTALESE 25/A - PISTOIA