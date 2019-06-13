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Til the Sea Shall Give Up Her Dead

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The Archer

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Biographyte

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PUTRID OFFAL
Obliterated Life

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10/04/25
𝗢𝗭𝗥𝗜𝗖 𝗧𝗘𝗡𝗧𝗔𝗖𝗟𝗘𝗦 + 𝗦𝗜𝗟𝗔𝗦&𝗦𝗔Ҳ
FORUM 19, VIA ROMA 8 LOC. VERUNO, GATTICO-VERUNO (NO)

10/04/25
OZRIC TENTACLES
FORUM 19, VIA ROMA 8 LOC. VERUNO, GATTICO-VERUNO (NO)

10/04/25
NEGATIVE PLANE + BLACK OATH
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

10/04/25
ABSU + STORMCROW
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

10/04/25
ABSU + ZEMIAL
TRAFFIC LIVE - ROMA

10/04/25
IST IST
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

10/04/25
EMBRACE OF THORNS + KHNVM
TUNE MUSIC LAB, VIA UDINE 128 - PORDENONE

11/04/25
ABSU + STORMCROW
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

11/04/25
ABSU + ZEMIAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

11/04/25
RAW POWER + NAPOLI VIOLENTA + AVERSA PUNX
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)
IMPERIUM DEKADENZ: disponibile il videoclip di ''Aurora''
10/04/2025 - 16:09 (40 letture)

Dany71
Giovedì 10 Aprile 2025, 17.43.58
2
Sono passati due anni, fanno bene però, nel tentare di tenere viva l\'attenzione su un disco che merita veramente
Dany71
Giovedì 10 Aprile 2025, 17.43.57
1
Sono passati due anni, fanno bene però, nel tentare di tenere viva l\'attenzione su un disco che merita veramente
RECENSIONI
78
ARTICOLI
07/11/2023
Live Report
IMPERIUM DEKADENZ + SEDNA + UNVIĂR + NUCLEAR STORM
Lupus In Fabula, Nimis (UD), 27/10/2023
 
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