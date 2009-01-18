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SOCIAL DISTORTION
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO

17/04/25
HERETOIR + SVNTH + BLAZE OF SORROW
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

17/04/25
SATANIC SURFERS
NEW AGE CLUB, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)

18/04/25
SHANDON + THIS MUST BE HELL
CAPITOL, VIA G. MAZZINI 60 - PORDENONE

18/04/25
HERETOIR + SVNTH + BLAZE OF SORROW
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

18/04/25
SATANIC SURFERS
FUORI ORARIO - TANETO (REGGIO EMILIA)

19/04/25
HERETOIR + SVNTH + BLAZE OF SORROW
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

19/04/25
SATANIC SURFERS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

20/04/25
ELEINE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

20/04/25
ELEINE + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
VADER: il videoclip di ''Unbending'' dal nuovo EP
16/04/2025 - 15:16 (91 letture)

Martino Alfonso
Mercoledì 16 Aprile 2025, 21.55.55
2
Niente bene!! Brano scolastico, dopo tanta attesa mi hanno deluso 😞
lisablack
Mercoledì 16 Aprile 2025, 20.48.27
1
Molto bene🤟
RECENSIONI
s.v.
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50
80
77
82
87
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