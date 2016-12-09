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LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

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LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

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21/04/25
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COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA

21/04/25
MAXIMUM FESTIVAL 2025
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV)
LIK: tutto il nuovo album ''Necro'' in streaming
18/04/2025 - 09:48 (66 letture)

lisablack
Venerdì 18 Aprile 2025, 10.56.59
1
Buon disco questo🤟
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04/09/2020
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HELIKON
Tra mito e leggenda
18/04/2019
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SEVENTH WONDER + HIDDEN LAPSE + HELIKON
12/4/2019 - Dagda Live Club, Retorbido (PV) - 13/04/2019 – Alchemica Live Club, Bologna
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ALTER BRIDGE + GOJIRA + LIKE A STORM
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