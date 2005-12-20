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DISCHI IN USCITA

23/10/26
PRIEST
Altered State Police

23/10/26
FAKE NAMES
Punk Ruins

23/10/26
POLYPHIA
Be Not Afraid

23/10/26
FORBIDDEN
Forbidden

23/10/26
THE FLOWER KINGS
Hope

30/10/26
MINISTRY
Hate to Go – Take Out or Delivery

30/10/26
QUEENS OF THE STONE AGE
Perfecth

30/10/26
ENSLAVED
Mið

05/11/26
CALLIOPE
Nel Mio Cerchio

06/11/26
CULT OF LUNA
In the Shadow of Your Shadow

CONCERTI

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
VANISHING POINT: ''Sirens'' è il nuovo singolo da ''Eremition''
16/10/2026 - 18:48 (96 letture)

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VANISHING POINT: ''Sirens'' è il nuovo singolo da ''Eremition''
28/09/2026 - 16:03
VANISHING POINT: a novembre esce ''Eremition'', ascolta il primo singolo
21/08/2025 - 21:18
BIOSCOPE: ecco il singolo ''Vanishing Point''
14/08/2020 - 10:38
VANISHING POINT: ascolta il nuovo singolo ‘‘Count Your Days’’
17/07/2020 - 10:12
VANISHING POINT: presentato il lyric video di ''Salvus''
19/06/2020 - 10:02
VANISHING POINT: ad agosto il nuovo album ''Dead Elysium'', ecco il primo singolo
19/08/2010 - 11:02
VANISHING POINT: mezza band se ne va via!
17/04/2010 - 09:46
VANISHING POINT: aggiornamenti sullo stato dei lavori
25/11/2009 - 12:41
VANISHING POINT: al lavoro sul nuovo album
20/12/2005
VANISHING POINT: nuovo bassista
ULTIME NOTIZIE
18/10/2026 - 17:19
CALLIOPE: a novembre il debutto con ''Nel Mio Cerchio''
16/10/2026 - 18:55
ZEBRA: ascolta ''Walk with You'', firmata da Paul Stanley
16/10/2026 - 18:28
NIGHTWISH: si separano da Floor Jansen
13/10/2026 - 23:13
DREAM THEATER: al lavoro sul seguito di ''Parasomnia''
13/10/2026 - 23:07
GRAHAM BONNET BAND: ascolta ''The Fifth Force of Nature'' con Bruce Dickinson dal nuovo album
13/10/2026 - 23:00
FAKE NAMES: a breve il nuovo ''Punk Ruins'', ecco dettagli e singolo
09/10/2026 - 23:27
JUDAS PRIEST: Ian Hill si ritira, ecco il sostituto
09/10/2026 - 19:49
TRIVIUM: i dettagli completi del nuovo ''Crown in the Grave'', ecco la titletrack
04/10/2026 - 16:06
YES: guarda il video animato di ''Ariadne'' dall'ultimo disco
04/10/2026 - 16:03
STEVEN WILSON: ascolta l'inedita ''On Chapel Slope''
 
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