VANISHING POINT: ''Sirens'' è il nuovo singolo da ''Eremition''

23/10/26
PRIEST
Altered State Police
23/10/26
FAKE NAMES
Punk Ruins
23/10/26
POLYPHIA
Be Not Afraid
23/10/26
FORBIDDEN
Forbidden
23/10/26
THE FLOWER KINGS
Hope
30/10/26
MINISTRY
Hate to Go – Take Out or Delivery
30/10/26
QUEENS OF THE STONE AGE
Perfecth
30/10/26
ENSLAVED
Mið
05/11/26
CALLIOPE
Nel Mio Cerchio
06/11/26
CULT OF LUNA
In the Shadow of Your Shadow
17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA
02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO
30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano