NIGHTWISH: si separano da Floor Jansen

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progster78
Sabato 17 Ottobre 2026, 20.04.45
14
@Graziano,questa volta però non penso ci sia stata animosità tra Holopainen e la Jansen come successo con Tarja e Annette.
Graziano
Sabato 17 Ottobre 2026, 19.29.39
13
Dev\'essere divertente lavorare con Holopainen.....
Radamanthis
Sabato 17 Ottobre 2026, 18.18.35
12
Io spero non rientro di Tarja e Marko! Che sia la volta buona
progster78
Sabato 17 Ottobre 2026, 12.21.19
11
@Painkiller,d\'accordo su Collins...purtroppo ora è a pezzi,grande musicista e gran bella persona.
Painkiller
Sabato 17 Ottobre 2026, 12.14.15
10
Ognuno ha i suoi gusti e preferenze. Personalmente, non avendo mai amato Tarja, se lei tornasse per me la band sarebbe morta. Con un’altra cantante una chance glie la darei.
Painkiller
Sabato 17 Ottobre 2026, 12.13.09
9
Eh, ma i Genesis senza Phil Collins non so se li vedrei…
progster78
Sabato 17 Ottobre 2026, 9.13.08
8
Nella migliore delle ipotesi potrebbero tornare per una data live celebrativa ma in pianta stabile non ci credo....@Rob,fino a qualche tempo fa nella reunion dei Genesis ci ho sperato molto...vedere Gabriel e Hackett ritornare sarebbe stata una cosa da occhi lucidi.
Sadwings
Sabato 17 Ottobre 2026, 9.08.10
7
Li ho persi un po di vista, ma mi sembra che tarja stia avendo una buona carriera solista, o sbaglio? Mentre gli stessi nightwish negli ultimi anni li ho trovati in fase calante. Non so se converrebbe a tarja tornare.
Rob Fleming
Sabato 17 Ottobre 2026, 8.37.55
6
A memoria solo i Beatles e i Creedence Clearwater Revival non sono mai tornati insieme; mettiamoci anche gli Zeppelin (salvo qualche occasione, del tutto comprensibile) e i Genesis. Ma tutti gli altri prima o poi cedono. O perché la carriera non ha particolari sussulti o per il vil denaro. Abbi fede
progster78
Sabato 17 Ottobre 2026, 8.07.20
5
Purtroppo Tarja e Hietala non rientreranno...una roba del genere sarebbe meravigliosa,allora si ci sarebbe speranza per quanto riguarda la band.
Rob Fleming
Sabato 17 Ottobre 2026, 7.27.22
4
Il punto secondo me è che, salvo soprese, è chi scrive i pezzi che ha perso l\'ispirazione. Mi sa che l\'opzione T+M sia la più ovvia. Se così fosse, però, purtroppo perderemmo la serie di capolavori contenuti in Dark Passion Play e Imaginaerum e ci metto pure Elan. Per capirci, come successe ai Deep Purple; Coverdale e Hughes dovevano cantare quello che è venuto prima. Gillan non ha mai cantato quello che è venuto dopo (anche se mi rendo conto che cantare Burn sarebbe stato impossibile, d\'accordo)
fasanez
Venerdì 16 Ottobre 2026, 21.49.46
3
Tarja Tarja Tarja! Marko Marko Marko! ma la vedo dura...
Andrea
Venerdì 16 Ottobre 2026, 21.17.56
2
Tuomas non fare altre cazzate, pensa per sostituire Floor con la nostra grande Ilaria \"Hela\" Bernardini dei Rossometile. Daje😅
progster78
Venerdì 16 Ottobre 2026, 20.53.17
1
Mi sono già sfogato sotto la notizia precedente dei Nightwish...mi fermo
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