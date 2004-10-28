NIGHTWISH: si separano da Floor Jansen

16/10/2026 - 18:28 (524 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 14 @Graziano,questa volta però non penso ci sia stata animosità tra Holopainen e la Jansen come successo con Tarja e Annette. 13 Dev\'essere divertente lavorare con Holopainen..... 12 Io spero non rientro di Tarja e Marko! Che sia la volta buona 11 @Painkiller,d\'accordo su Collins...purtroppo ora è a pezzi,grande musicista e gran bella persona. 10 Ognuno ha i suoi gusti e preferenze. Personalmente, non avendo mai amato Tarja, se lei tornasse per me la band sarebbe morta. Con un’altra cantante una chance glie la darei. 9 Eh, ma i Genesis senza Phil Collins non so se li vedrei… 8 Nella migliore delle ipotesi potrebbero tornare per una data live celebrativa ma in pianta stabile non ci credo....@Rob,fino a qualche tempo fa nella reunion dei Genesis ci ho sperato molto...vedere Gabriel e Hackett ritornare sarebbe stata una cosa da occhi lucidi. 7 Li ho persi un po di vista, ma mi sembra che tarja stia avendo una buona carriera solista, o sbaglio? Mentre gli stessi nightwish negli ultimi anni li ho trovati in fase calante. Non so se converrebbe a tarja tornare. 6 A memoria solo i Beatles e i Creedence Clearwater Revival non sono mai tornati insieme; mettiamoci anche gli Zeppelin (salvo qualche occasione, del tutto comprensibile) e i Genesis. Ma tutti gli altri prima o poi cedono. O perché la carriera non ha particolari sussulti o per il vil denaro. Abbi fede 5 Purtroppo Tarja e Hietala non rientreranno...una roba del genere sarebbe meravigliosa,allora si ci sarebbe speranza per quanto riguarda la band. 4 Il punto secondo me è che, salvo soprese, è chi scrive i pezzi che ha perso l\'ispirazione. Mi sa che l\'opzione T+M sia la più ovvia. Se così fosse, però, purtroppo perderemmo la serie di capolavori contenuti in Dark Passion Play e Imaginaerum e ci metto pure Elan. Per capirci, come successe ai Deep Purple; Coverdale e Hughes dovevano cantare quello che è venuto prima. Gillan non ha mai cantato quello che è venuto dopo (anche se mi rendo conto che cantare Burn sarebbe stato impossibile, d\'accordo) 3 Tarja Tarja Tarja! Marko Marko Marko! ma la vedo dura... 2 Tuomas non fare altre cazzate, pensa per sostituire Floor con la nostra grande Ilaria \"Hela\" Bernardini dei Rossometile. Daje😅 1 Mi sono già sfogato sotto la notizia precedente dei Nightwish...mi fermo