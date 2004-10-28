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NIGHTWISH: si separano da Floor Jansen
16/10/2026 - 18:28 (524 letture)
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I finlandesi Nightwish
hanno annunciato, in maniera piuttosto clamorosa, la separazione dalla cantante Floor Jansen
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L'artista olandese è stata in formazione quattordici anni, pubblicando con la storica formazione symphonic metal gli album Endless Forms Most Beautiful
, Human. :II: Nature.
e infine l'ultimo Yesterwynde
, uscito nel 2024.
Al momento, la formazione scandinava non ha fornito una motivazione precisa, spiegando come la decisione sia stata presa in maniera condivisa e augurando il meglio per la carriera futura della cantante. La Jansen
, dal canto proprio, ha specificato l'intenzione di concentrarsi sulla propria carriera solista.
Rimaniamo in attesa di conoscere la prossima voce dei Nightwish
, che al momento sono al lavoro sul loro prossimo disco in studio, come spiegato qui
.
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@Graziano,questa volta però non penso ci sia stata animosità tra Holopainen e la Jansen come successo con Tarja e Annette.
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Dev\'essere divertente lavorare con Holopainen.....
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Io spero non rientro di Tarja e Marko! Che sia la volta buona
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@Painkiller,d\'accordo su Collins...purtroppo ora è a pezzi,grande musicista e gran bella persona.
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Ognuno ha i suoi gusti e preferenze. Personalmente, non avendo mai amato Tarja, se lei tornasse per me la band sarebbe morta. Con un’altra cantante una chance glie la darei.
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Eh, ma i Genesis senza Phil Collins non so se li vedrei…
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Nella migliore delle ipotesi potrebbero tornare per una data live celebrativa ma in pianta stabile non ci credo....@Rob,fino a qualche tempo fa nella reunion dei Genesis ci ho sperato molto...vedere Gabriel e Hackett ritornare sarebbe stata una cosa da occhi lucidi.
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Li ho persi un po di vista, ma mi sembra che tarja stia avendo una buona carriera solista, o sbaglio? Mentre gli stessi nightwish negli ultimi anni li ho trovati in fase calante. Non so se converrebbe a tarja tornare.
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A memoria solo i Beatles e i Creedence Clearwater Revival non sono mai tornati insieme; mettiamoci anche gli Zeppelin (salvo qualche occasione, del tutto comprensibile) e i Genesis. Ma tutti gli altri prima o poi cedono. O perché la carriera non ha particolari sussulti o per il vil denaro. Abbi fede
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Purtroppo Tarja e Hietala non rientreranno...una roba del genere sarebbe meravigliosa,allora si ci sarebbe speranza per quanto riguarda la band.
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Il punto secondo me è che, salvo soprese, è chi scrive i pezzi che ha perso l\'ispirazione. Mi sa che l\'opzione T+M sia la più ovvia. Se così fosse, però, purtroppo perderemmo la serie di capolavori contenuti in Dark Passion Play e Imaginaerum e ci metto pure Elan. Per capirci, come successe ai Deep Purple; Coverdale e Hughes dovevano cantare quello che è venuto prima. Gillan non ha mai cantato quello che è venuto dopo (anche se mi rendo conto che cantare Burn sarebbe stato impossibile, d\'accordo)
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Tarja Tarja Tarja! Marko Marko Marko!
ma la vedo dura...
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Tuomas non fare altre cazzate, pensa per sostituire Floor con la nostra grande Ilaria \"Hela\" Bernardini dei Rossometile. Daje😅
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Mi sono già sfogato sotto la notizia precedente dei Nightwish...mi fermo
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