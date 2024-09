NIGHTWISH: ''An Ocean of Strange Islands'' è il nuovo singolo da ''Yesterwynde''

10 Non male 9 il migliore dei 3 pezzi usciti secondo me mi piace molto anche se mi sa fi già sentito... però l\'intro finale di 2 minuti e passa non ci sta per niente perchè allungare una canzone già finita di suo???? BHA di nightwish hanno solo il nome credo ormai e basta spero che le altre canzoni siano su un altro livello SPERO... 8 Nonostante si percepisca l\'intenzione di non far cadere l\'attenzione dell\'ascoltatore solo ed esclusivamente sui vocalizi della più grande cantante metal (e non solo) di ogni tempo, si può certamente affermare che i Nightwish sanno come comporre musica di altissimo livello... ancora più godibile dal vivo 7 Le strofe mi han ricordato una Storytime dei tempi con Anette e mi spiace, ma cantate da lei questo brano sarebbe risultato meraviglioso mentre con Floor... Purtroppo non ha una voce adatta per un cantato molto veloce ed impostata. E poi molte musiche e cori mi sembrano in classico stile Auri (Band di Tulmas con la moglie). Spero di ricredermi con l\'album completo. 6 ....il pezzo non è brutto.....ma preferisco i dischi precedenti......peccato.... 5 Delle tre uscite sicuramente è la migliore, nonostante tutto condivido quel che dice Painkiller. I due minuti finali ammosciano da morire (possiamo dirlo che la presenza di Donockley nella band ha rotto le palle? Basta con ste cornamuse dappertutto). Se dovessi puntare un euro su cosa succederà il giorno dopo la pubblicazione del disco lo metterei sullo scioglimento, per poi tornare dopo qualche anno con la lineup al gran completo (Marco, Tarja, Anette, Jukka ecc...) in stile Helloween. Che a livello di marketing sarebbe poi la mossa più redditizia 4 Ho imprecato. Razzo, hai una superstar al microfono e le fai cantare quelle strofe strette strette, che non la valorizzano affatto, tra l'altro con poche variazioni di registro. Poi ci metti un mappazzone centrale trito e ritrito, ed infine 2 minuti inutili manco fossi Steve Harris. E come scrive Andrea, anche in questo pezzo la chitarra é solo sullo sfondo. Ho l'impressione che la band sia arrivata al capolinea, hanno fatto il disco che dovevamo fare da contratto, non lo supporteranno andando in tour e resteranno, come da dichiarazioni, in pausa lunga. Ora ci sarà chi si aspetterà il ritorno di Tarja ma qui sono le composizioni che fanno pena, Tarja o Floor che sia. Che peccato, erano diventati una delle band che riempivano palazzetti ed arene ma questo secondo flop (per me si annuncia tale) di fila non ci voleva proprio. 3 Io ho come l\'impressione che vadano con pilota automatico - che resta un bel sentire - ma è un peccato visto la fuoriclasse al microfono. 2 Si, meglio sicuramente. Ma troppe troppe troppe orchestrazioni a discapito di chitarra, basso e batteria che ad una certa mi hanno riportato al mappazzone (sonoro) stile Ciccio Cannavacciuolo e Friends. NCSP Non ci siamo proprio.. 1 Il meno peggio dei tre usciti fino adesso,anche se lo schema è sempre quello...nell\'arco della loro carriera ho apprezzato sia il periodo \"power operistico\" sia quello \"cinematografico\" ma ora mi han stufato e preferisco andare su altre band come per esempio i VOA.