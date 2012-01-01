BLACK OATH: ascolta una cover dei Death SS

14/12/17
HAMKA
Multiversal
15/12/17
AVENGED SEVENFOLD
The Stage - deluxe edition
15/12/17
DIRGE
Alma | Baltica
15/12/17
OBSCURE BURIAL
Obscure Burial
15/12/17
AERODYNE
Breaking Free
15/12/17
NEIGE MORTE
Trinnt
15/12/17
ASKING ALEXANDRIA
Asking Alexandria
15/12/17
MATERDEA
A Rose for Egeria - Deluxe Edition
15/12/17
MISTHERIA
Gemini
15/12/17
DSEASE
Rotten Dreams
12/12/17
NORTHLANE + ERRA + INVENT ANIMATE + OCEAN GROVE
LEGEND CLUB - MILANO
12/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
POCOLOCO - PAGANICA (AQ)
12/12/17
INGLORIOUS + DOBERMANN
SALUMERIA DELLA MUSICA - MILANO
14/12/17
GENUS ORDINIS DEI + GIGANTOMACHIA
TRAFFIC CLUB - ROMA
15/12/17
MOLLY HATCHET
BLOOM - MEZZAGO (MB)
15/12/17
SPEED STROKE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
15/12/17
ELVENKING + ANCESTRAL
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
15/12/17
IFMT WINTER FEST (day 1)
CENTRO GIOVANILE CA VAINA - IMOLA
16/12/17
JOHN DALLAS + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
16/12/17
CADAVERIA + GUESTS
CRASH - POZZUOLI (NA)