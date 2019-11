RAGE AGAINST THE MACHINE: ufficializzata la reunion

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 Coerentemente intitoleranno il nuovo album "We're only in it for the money" seguito dal Live "Filthy Lucre". Ma nei ringraziamenti si ricorderanno degli zii Frank e Johnny. 6 Questo revival anni '90 mi ha un po' stufato, sinceramente. E' evidente che le reunion di Soad e RATM cercano di cavalcare l'onda: fenomeno davvero triste. In un altro momento l'avrei apprezzata! 5 Ovviamente non lo fanno per soldi🤔 Ma per favore...Quando una grande band ha dato tutto queste operazioni, speculative, sono ridicole, come nel caso dei SOAD. 4 magari gli venissero in mente di venire in italia 3 Necessario? Credo sia il momento pi opportuno. 2 Sigh...... Era proprio necessario ? 1 Che dire, totalmente inaspettata ma come se scoppiasse una bomba sul mondo musicale! Sono curioso di vedere come sar l'affiatamento tra loro e come canta Zak, abbiamo ancora bisogno di gruppi come i RATM