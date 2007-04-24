      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/04/20
PRETTY MAIDS
Maid In Japan

10/04/20
ITALICUS CARNIFEX
Incide Your Mind

10/04/20
DOOL
Summerland

10/04/20
ARCHGOAT
Black Mass XXX

10/04/20
FM
Synchronized

10/04/20
JOE SATRIANI
Shapeshifting

10/04/20
DEVILSBRIDGE
Endless Restless

10/04/20
ACROSS THE SWARM
Projections

10/04/20
HER CHARIOT AWAITS
Her Chariot Awaits

10/04/20
CORDYCEPS
Betrayal

CONCERTI

10/04/20
WILLIAM DUVALL
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO

10/04/20
IMONOLITH (ANNULLATO)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

11/04/20
IMONOLITH (ANNULLATO)
THE FACTORY - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

16/04/20
CULT OF FIRE + MALOKARPATAN
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

16/04/20
STORMTIDE + TBA
UFO CLUB - BERGAMO

17/04/20
NECRODEATH
SCUUM - PESCARA

18/04/20
DEATHLESS LEGACY
SPLINTER CLUB - PARMA

18/04/20
NECRODEATH
GARAGESOUND - BARI

18/04/20
CULTUS SANGUINE + TETHRA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

20/04/20
ROSS THE BOSS + GUESTS (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
SHAKRA: presentato il video di ''Mad World''
10/04/2020 - 19:14 (39 letture)

Rob Fleming
Venerdì 10 Aprile 2020, 22.03.34
1
Molto interessanti
RECENSIONI
67
82
65
ARTICOLI
24/04/07
Intervista
SHAKRA
Parla la band
 
ALTRE NOTIZIE
10/04/2020 - 19:14
SHAKRA: presentato il video di ''Mad World''
14/02/2020 - 14:30
SHAKRA: online il video di ''Fireline''
10/01/2020 - 10:30
SHAKRA: a febbraio il nuovo album
10/11/2017 - 07:26
SHAKRA: ecco il video di 'Cassandra’s Curse'
13/10/2017 - 17:40
SHAKRA: in streaming la nuova ''I will rise again''
24/09/2017 - 10:10
SHAKRA: a novembre il nuovo disco, ecco i dettagli ed un brano
18/11/2015 - 10:32
SHAKRA: brano online dal prossimo album
06/04/2014 - 11:24
SHAKRA: a maggio una doppia raccolta, ecco il trailer
19/11/2012 - 23:45
SHAKRA: rivelati artwork e data di uscita del nuovo album
28/02/2011 - 23:04
SHAKRA: guarda il nuovo video
ULTIME NOTIZIE
10/04/2020 - 19:25
INSIDIOUS DISEASE: firmano con la Nuclear Blast, rivelati copertina e un singolo del nuovo album
10/04/2020 - 19:20
ROXANNE: ecco un nuovo video
10/04/2020 - 19:17
VOODOO GODS: online il lyric video di ''Rise Of The Antichrist''
10/04/2020 - 19:09
WARBRINGER: disponibile il terzo singolo dal nuovo disco
10/04/2020 - 19:05
HER CHARIOT AWAITS: guarda il video di ''Take Me Home''
10/04/2020 - 18:19
HATESPHERE: il cantante Esben ''Esse'' Hansen lascia la band
10/04/2020 - 18:08
BLUES PILLS: svelato il video del singolo ''Low Road''
10/04/2020 - 17:36
PEARL JAM: posticipato al 2021 il tour europeo
10/04/2020 - 11:04
EXGENESIS: disponibile il primo singolo da ''Solve Et Coagula''
10/04/2020 - 10:54
ACXDC: online la nuova ''Copsucker''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     