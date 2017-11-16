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08/06/22
AMONGST THE ASHES
The Fabricated Monolith [EP]

10/06/22
ILL NINO
IllMortals

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MICHAEL MONROE
I Live Too Fast to Die Young

10/06/22
GRACE
Hope

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SEVENTH WONDER
The Testament

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YATRA
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VENUS 5
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DEATHWHITE
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10/06/22
GALACTIC EMPIRE
LEGEND CLUB - MILANO

10/06/22
BARDOMAGNO
RIEVOCANDUM - SAN POLO D'ENZA (RE)

10/06/22
ROCK IN RIOT (day one)
IL TIRO - Martinengo (BG)

11/06/22
BARDOMAGNO
PARMA TATTO & NERD FEST - PARMA

11/06/22
ROCK IN RIOT (day two)
IL TIRO - Martinengo (BG)

11/06/22
PROG ITALIAN FESTIVAL (Day one)
AREA EXP - CEREA (VR)

12/06/22
ITALIAN PROG FESTIVAL (Day two)
AREA EXP - CEREA (VR)

20/06/22
AGNOSTIC FRONT
CARAMAGNA CUNEO - CARAMAGNA PIEMONTE

21/06/22
AGNOSTIC FRONT
PALASPORT - BASSANO DEL GRAPPA

21/06/22
THE ROLLING STONES
STADIO SAN SIRO - MILANO
PARKWAY DRIVE: disponibile il nuovo brano ''Glitch''
07/06/2022 - 17:06 (35 letture)

RECENSIONI
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