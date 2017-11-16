PARKWAY DRIVE: disponibile il nuovo brano ''Glitch''

08/06/22
AMONGST THE ASHES
The Fabricated Monolith [EP]
10/06/22
ILL NINO
IllMortals
10/06/22
MICHAEL MONROE
I Live Too Fast to Die Young
10/06/22
GRACE
Hope
10/06/22
SEVENTH WONDER
The Testament
10/06/22
YATRA
Born Into Chaos
10/06/22
VENUS 5
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10/06/22
BLOODY HEELS
Rotten Romance
10/06/22
THE TANGENT
Songs from the Hard Shoulder
10/06/22
DEATHWHITE
Grey Everlasting
10/06/22
GALACTIC EMPIRE
LEGEND CLUB - MILANO
10/06/22
BARDOMAGNO
RIEVOCANDUM - SAN POLO D'ENZA (RE)
10/06/22
ROCK IN RIOT (day one)
IL TIRO - Martinengo (BG)
11/06/22
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PARMA TATTO & NERD FEST - PARMA
11/06/22
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11/06/22
PROG ITALIAN FESTIVAL (Day one)
AREA EXP - CEREA (VR)
12/06/22
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20/06/22
AGNOSTIC FRONT
CARAMAGNA CUNEO - CARAMAGNA PIEMONTE
21/06/22
AGNOSTIC FRONT
PALASPORT - BASSANO DEL GRAPPA
21/06/22
THE ROLLING STONES
STADIO SAN SIRO - MILANO