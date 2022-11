CORONER: il prossimo anno inizieranno a registrare il nuovo album

Leggenda!!! Discografia di altissimo livello! Sicuramente non death. È un techno thrash molto innovativo con musicisti strepitosi. Mental vortex un capolavoro del genere, ma il successivo grin è uno dei lavori più innovativi di tutti i tempi. Per gli appassionati consiglio il recente disco dei coniugi vetterli, con alla batteria Diego rapacchietti che ha rimpiazzato nei coroner lo storico marky, i 69 Chambers. Tra l'altro la bella consorte del virtuoso chitarrista elvetico ha una voce molto interessante che ricorda moltissimo geddy lee. Comunque uno dei miei venti gruppi preferiti Io non so che musica suonino (thrash? Death? Altro?), ma è sicuro che di gruppi migliori ce ne sono stati veramente pochi nell'ambito della musica estrema Tra i primi 5 gruppi thrash di tutti i tempi. Sta mano po esse fero e po esse piuma... Stavolta è vero, lo sento nella pissa Si magari.,,!! Sono anni che ripetono le stesse cose e poi nulla. Fino a che non vedo copertina, titolo, tracklist, annuncio ufficiale della casa discografica con magari il primo pezzo da ascoltare....non ci credoooooo!!! Very good news!