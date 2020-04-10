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ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

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BLONDE REDHEAD + ANY OTHER
CASTELLO ESTENSE, PIAZZETTA DEL CASTELLO - FERRARA

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KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD + TBA
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

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NANOWAR OF STEEL
ATENEIKA – CAGLIARI

04/06/24
BLONDE REDHEAD
MILK, VIA PAOLO SACCHI 65 - TORINO

04/06/24
DRY CLEANING
CORTILE DEL CASTELLO ESTENSE, LARGO CASTELLO 1 - FERRARA

04/06/24
THE ARMED
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

05/06/24
LS DUNES
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO

05/06/24
NEGATIVE APPROACH
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA
BLUES PILLS: diffuso il video ufficiale di ''Top Of The Sky''
03/06/2024 - 08:39 (69 letture)

Rob Fleming
Lunedì 3 Giugno 2024, 11.42.44
3
@Legalised, mi sa anche a me. Ho preso i tre precedenti e il terzo era veramente bellissimo. Hard Rock puro, come va cantato e suonato. Mi sa che sta volta me lo ascolto bene prima di investirci dei soldi
Legalisedrugsandmurder
Lunedì 3 Giugno 2024, 8.52.48
2
@Rob ho idea che questo gruppo si stia perdendo. Anche il video precedente era poco più di una canzoncina. Non che siano mai stati dei fenomeni, ma rifacevano abbastanza bene la musica dei primi seventies e dal vivo erano piuttosto efficaci. Vedremo...
Rob Fleming
Lunedì 3 Giugno 2024, 8.48.48
1
Non c\'ho capito una mazza! Ma che roba è?!? Al netto che deve leggere il testo sul cellulare, se devono invogliare all\'acquisto con questo tipo di promozione...E poi i Beatles l\'hanno già fatto
RECENSIONI
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