BLUES PILLS: diffuso il video ufficiale di ''Top Of The Sky''

03/06/2024 - 08:39 (69 letture)



Luca "Pez" Pezzetti 3 @Legalised, mi sa anche a me. Ho preso i tre precedenti e il terzo era veramente bellissimo. Hard Rock puro, come va cantato e suonato. Mi sa che sta volta me lo ascolto bene prima di investirci dei soldi 2 @Rob ho idea che questo gruppo si stia perdendo. Anche il video precedente era poco pi di una canzoncina. Non che siano mai stati dei fenomeni, ma rifacevano abbastanza bene la musica dei primi seventies e dal vivo erano piuttosto efficaci. Vedremo... 1 Non c'ho capito una mazza! Ma che roba ?!? Al netto che deve leggere il testo sul cellulare, se devono invogliare all'acquisto con questo tipo di promozione...E poi i Beatles l'hanno gi fatto