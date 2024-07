GOJIRA: parteciperanno alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

26/07/2024 - 14:14 (169 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 Pensavo fossero in pausa tipo gli Edguy che non hanno mai ufficializzato lo scioglimento,cmq grazie dell\'informazione. 2 progster78: Adagio sciolti da Stéphan Forté nel 2018, che ha preferito darsi alla carriera solista, tra l\'altro non andavano da nessuna parte commercialmente da anni. 1 Non sono un fan e li conosco poco e niente ma son contento di vedere una band metal in un canale di me**a come rai 2...anche se restando in tema Francia avrei preferito gli Adagio,con le loro atmosfere sarebbe stato il top.