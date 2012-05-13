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PARCO DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

31/08/24
SUBURBIÆ – UNEXPECTED FEST
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31/08/24
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31/08/24
FESTA ROCK NOVEDRATE (day 2)
FESTA ROCK NOVEDRATE, VIA PIAVE, 1, 22060 NOVEDRATE (CO)

31/08/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
FAT & D\'ACORD FEST, CASTELLI DI LAGNASCO, VIA M. CASTELLI 3 - LAGNASCO (CN)

31/08/24
GIORGIO CANALI & ROSSO FUOCO
BRIANZA VELENOSA FESTIVAL - MUGGIÒ (MB)

31/08/24
MARGINI FEST 3 (day 2)
GIARDINO DEGLI ARCIERI - GROSSETO

31/08/24
GOLDUSK + SEXEPERIENCE + SARCOPHILA
BIRRERIA KAOBA, VIA PIEVE GURATA 6 - CINGIA DE\' BOTTI (CR)

31/08/24
FOLKSTONE + CALICO JACK + HELLFOX
BUM BUM FESTIVAL - TRESCORE BALNEARIO (BG)

31/08/24
LINING REDOX + UNETHICAL DOGMA + ORBITLANE
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)
GOJIRA: online la versione in studio del brano per le Olimpiadi ''Mea Culpa''
30/08/2024 - 17:14 (138 letture)

Indigo
Venerdì 30 Agosto 2024, 20.12.24
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Ci voleva proprio la versione audio ufficiale (senza le voci dei commentatori delle olimpiadi)!
RECENSIONI
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ARTICOLI
13/12/2016
Live Report
ALTER BRIDGE + GOJIRA + LIKE A STORM
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 09/12/16
27/05/2012
Live Report
METALLICA + MACHINE HEAD + GOJIRA
Stadio Friuli, Udine, 13/05/2012
 
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